Un excompañero de Daniel Bisogno lo acusó de ser una mala persona: el cruel acto del que habría sido víctima

La muerte de Daniel Bisogno vistió de luto al mundo del espectáculo mexicano, pues perdió la vida con apenas 51 años de edad y todavía con varios proyectos en puerta. Sin embargo, a pesar de las numerosas muestras de afecto que se hicieron presentes, también surgieron algunos comentarios negativos, como los que recientemente hizo Armando González, quien aunque coincidió con el conductor tiempo atrás, no lo recuerda de buena manera debido a los malos tratos que recibió en esta temporada.

Armando González ‘El Muñeco’ aseguró que Daniel Bisogno era ‘un ser muy malo’

Durante una reciente charla con “De primera mano”, Armando González habló brevemente acerca del inesperado fallecimiento de Daniel Bisogno, un hecho que impresionó al público. Respecto a este tema, el artista mencionó que no tiene cosas agradables por decir, por lo que prefería guardar silencio para evitar hacer alguna declaración fuera de lugar, como ha pasado en los últimos días.

“Sí he estado viendo cómo todo el mundo se expresa mal de esta persona, pero es que es así: si tú eres malo en la vida, así te va a ir”, apuntó el exnovio de Lorena Herrera, evidenciando que, contrario a lo que otras personalidades del medio postearon, él no lamenta la muerte del exconductor de “Ventaneando”.

Armando González “El Muñeco” admitió no tener buenos recuerdos de Daniel Bisogno Instagram

Asimismo, “El Muñeco” recordó una de las peores experiencias que pasó con el fallecido cómico, anécdota en la que mencionó a Raquel Bigorra, quien habría sido testigo de este desencuentro. “Fui con Raquel a su programa, bueno hicimos dos programas. Por ahí lo saludé, pero nada más. Con su sonrisita, ya sabes cómo era, pero pues yo sé que dentro de esa sonrisa en realidad había un ser muy malo”, aseveró “El Muñeco”.

Finalmente, el exintegrante de “Solo para mujeres” explicó que no celebra que Bisogno muriera, ni que exista gente que celebre su partida, como hizo Pedro Ferriz Hijar. No así, sí mencionó que este tipo de cosas son consecuencia directa de las acciones que se tuvieron en vida. “No, no es que me dé gusto, pero pienso que es una enseñanza de que la gente, cuando se porta mal, cuando se es una gente fea, pues terminan así”.

¿Qué pasó entre Armando González y Daniel Bisogno?

Pese a que ambos compartían el mismo apodo y solían ser llamados “El Muñeco”, todo parece indicar que la relación entre Daniel Bisogno y Armando González no era precisamente la mejor. Esto ya que además de que no lograron congeniar las veces que llegaron a coincidir en eventos y proyectos, hubo una ocasión en la que supo que el presentador, fallecido el pasado 20 de febrero, hablaba mal de él sin importarle a quién pudiera dañar.

Inclusive recordó que una vez sus padres escucharon las ofensas que lanzó en su contra y eso los lastimó, por lo que nunca logró olvidar estas acciones, en especial porque si bien no eran amigos, Armando González considera que nunca le hizo nada a Daniel Bisogno que justificara esta saña para lastimarlo.

“Sí me afectó en la cuestión de que lo haya visto mi papá, que en paz descanse. Mi papá y mi mamá, que me dieron una educación, valores muy importantes. Cuando vieron todo lo que esta persona dijo de mí, que fueron cosas horribles, sí se pusieron muy tristes”, concluyó el exbailarín de 56 años.