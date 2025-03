Maripily Rivera explotó contra Salvador Zerboni y le mandó una dura advertencia: ‘Poco hombre’

Las rivalidades nacidas por La Casa de los Famosos All-Stars 2025 no solo están presentes al interior del reality, también han alcanzado a los personajes de fuera que siguen el juego de cerca. Para muestra, la nueva enemistad que nació entre Maripily Rivera y Salvador Zerboni, quienes a pesar de que no compartieron temporada, fue con su rol como comentaristas que salieron a relucir sus rencillas, al grado de que la boricua ya se pronunció y arremetió públicamente contra él tachándolo de “poco hombre”.

Maripily Rivera fulminó a Salvador Zerboni y le dejó claro qué piensa de él

A través de un video publicado en su cuenta de Instagra, Maripily Rivera compartió sin reparo cuál es la opinión que tiene de Salvador Zerboni. Y es que si bien no dio nombres, dejó varias pistas que hicieron saber que estas indirectas iban especialmente dirigidas para el villano de telenovelas.

“No hables de mí, tú no tienes que estar hablando de mí. Trata de superarme ya. Yo sé que es difícil ser el primer eliminado, pero ni volviendo a nacer vas a poder ser como Maripily. Yo soy insuperable, la patrona. Cuando me tienes de frente, no tienes los hue*#s para decirme las cosas de frente”, apuntó la polémica modelo, que en el pasado también tuvo un fuerte pleito con Poncho de Nigris durante un programa en vivo.

¿Qué dijo Salvador Zerboni de Maripily Rivera? Así habría nacido su rivalidad

Sobre las razones que detonaron su molestia contra Salvador Zerboni, Maripily Rivera no quiso dar mayores detalles, no sin antes señalar que está perfectamente enterada de todo lo que ha dicho a sus espaldas. Lo que puso en evidencia que a los exparticipantes de La Casa de los Famosos, les bastaron tan solo unas semanas coincidiendo como panelistas para que tuvieran una mala relación, que ya llegó a un límite tan fuerte que la llamada “huracán boricua” no quiere siquiera que se mencione su nombre.

Hasta el momento, el actor mexicano, que sorpresivamente, se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2025, no ha respondido a estos dardos.