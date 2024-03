Un actor de Hollywood reveló que fue abusado sexualmente cuando protagonizaba una tira infantil

El cantante y actor decidió romper el silencio luego de mantener el más absoluto secretismo sobre lo que le ocurrió a los 15 años, pero ahora se decidió a contarlo todo en un capítulo Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

“La ex estrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck”, se anunció en un adelanto del programa este miércoles, lo que despertó de nueva cuenta el interés en el caso de Peck, quien fue arrestado en el 2003.

EL TESTIMONIO DE DRAKE BELL, CLAVE EN EL ESCÁNDALO DE ABUSOS SEXUALES DE NICKELODEON

En el breve adelanto del capítulo divulgado en las redes sociales oficiales de Investigation Discovery, escuchamos a algunos actores de Nickelodeon que también fueron víctimas de Brian Peck:

“Escuchar que era un depredador sexual me hizo preguntarme inmediatamente quién estaba siendo lastimado”, se le escucha decir a Bryan Hearne en el clip; otro afectado, Giovonnie Samuels, también dice unas breves palabras.

Posteriormente, Drake Bell entra a una habitación poco iluminada, listo para compartir su propia versión de la historia, la cual se mantuvo en el más completo hermetismo por 20 años.

Es importante remarcar que el testimonio de Drake Bell, de acuerdo con el adelanto de la serie, fue una pieza clave importante para que Brian Peck fuera sentenciado a 16 meses de cárcel y quedara registrado en la lista de agresores sexuales de Estados Unidos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO CON EL TESTIMONIO DE DRAKE BELL EN NICKELODEON?

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se estrenará el 17 y 18 de marzo a través del canal Investigation Discovery.