Tunden a Maxine Woodside, ¡la periodista se enojó porque no le regalaron boletos para ver a Madonna!

¡Maxine Woodside se quedó con las ganas de ver gratis a Madonna

“La reina de la radio” protagonizó un tremendo berrinche en vivo que muy pronto se viralizó, y es que la famosa se enojó bastante porque no recibió entradas de cortesía para ver a Madonna en el Palacio de los Deportes y tampoco se mostró dispuesta a pagar por verla a pesar de que sí le gusta su música.

Fue en el programa Todo para la mujer que Maxine Woodside expresó su frustración con unas lapidarias palabras que, lejos de despertar la simpatía del público, sólo le generaron críticas y burlas en redes: esto fue lo que pasó.

MAXINE WOODSIDE HIZO BERRINCHE PORQUE NO VIO GRATIS A MADONNA Y LAS REDES NO LA PERDONARON

Las palabras de enojo de Maxine Woodside en Todo para la mujer no tardaron en viralizarse y encendieron un auténtico debate entre las personas que consideraron que los precios de las entradas sí fueron muy altos, mientras que otras se burlaron ante la “tacañería de la periodista.

“Yo sí muero por verla, pero, bueno, no voy a pagar 20 mil pesos por un boleto”

“¿Qué pasó con mis boletos, no me van a dar boletos para ver a Madonna? Yo sí muero por verla, pero, bueno, no voy a pagar 20 mil pesos por un boleto”, expresó la comunicadora, quien explotó contra la empresa organizadora del concierto por no reservarle ni siquiera una cortesía.

"¿No me van a dar ni uno? ¡Qué bárbaros! (...) ya ni la friegan, ¡cómo serán! Ay, que Maribel Guardia también se quedó sin boleto. Ay, no, ¿por qué pagar 20 mil pesos?”, se preguntó la locutora bastante frustrada.

📌 MÁXINE WOODSIDE enojada porque no le REGALARON boletos para el concierto de MADONNA en Ciudad de México‼️😳



"No voy a pagar 20 mil pesos por un boleto"

"OCESA ya ni la friega"#Maxine #Madonna #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour #MaxineWoodside pic.twitter.com/p1eBkQSlYx — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 25, 2024

“MUERTA DE HAMBRE...”

Como era de esperarse, las críticas en contra de Maxine Woodside no se hicieron esperar e incluso algunos internautas aprovecharon para revivir algunas añejas polémicas que sólo sirvieron para aumentar la intensidad de los ataques.

“Debería estar pidiendo su jubilación y no boletos”, “Coda, mucha gente vendió y sacrificó cosas por verla”, “Muerta de hambre” y “Ya que haga una colecta si anda tan necesitada” son algunas de las reacciones.