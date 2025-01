Tunden a Christian Nodal por no incluir a su hija, Inti, en este polémico VIDEO

No cabe duda de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en una de las parejas más controvertidas de este 2024, año en el que acapararon una y otra vez las portadas de los medios de espectáculos debido a las condiciones en que ocurrió su inesperada boda.

Los famosos tal vez pensaron que todo quedaría olvidado con el paso de los meses; sin embargo, los internautas demostraron siempre que las redes no perdonan, y muestra de ello es el nuevo escándalo en que se vio involucrado Christian Nodal, quien presumió el exitoso 2024 que tuvo al menos en el plano profesional... ¿pero dónde quedó Inti ?

TE PUEDE INTERESAR:

¿POR QUÉ MENCIONARON A INTI EN LA NUEVA POLÉMICA DE CHRISTIAN NODAL?

El video más reciente de Christian Nodal fue publicado la semana pasada; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el escándalo en torno al cantante se mantenga fuerte en redes sociales, y es que los internautas no le perdonaron el hecho de que no hubiera recordado a Inti en su video de agradecimiento por su éxito este 2024.

Si bien es verdad que el video de Christian Nodal está enfocado en el éxito que tuvo su gira “Pa’l Cora Tour”, los fans consideraron que el cantante pudo haber puesto aunque sea un fragmento del primer cumpleaños de Inti como uno de los mejores momentos de su 2024; sin embargo, esto no ocurrió.

¿Christian Nodal simplemente quiere mantener su vida personal separada de su profesión como cantante o se olvidó de la historia que armó al lado de Cazzu en casi dos años de relación? El sonorense, fiel a su costumbre, no ha respondido a ninguna de las acusaciones: ¡el debate está servido!

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL POLÉMICO VIDEO DE CHRISTIAN NODAL?

Sin duda, algo que molestó mucho fue el hecho de que Nodal se refiriera a sus seguidores como “Angelitos” y, aunque el cantante editó su post de Instagram, el daño ya estaba hecho.

“Gracias por tanto, Angelitos. Que el 2025 esté lleno de mucho amor y sueños cumplidos para todos, los amo”, se lee en el mensaje original que el intérprete de regional mexicano cambió y que generó toda clase de comentarios.

“Representas a los mexicanos que abandonan a sus hijos”, “Este 1 de enero ni perdón ni olvido para ti”, “Y la de ser buen padre no te la sabes”, “Qué bonito fuera si pudieras felicitar a la madre de tu bella niña por su éxito” y “Todo tu éxito y dinero no te alcanza para recuperar el tesoro que perdiste” fueron algunas de las reacciones más explosivas.