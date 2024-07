Tunden a Adrián Marcelo por un duro comentario sobre Briggitte Bozzo en ‘LCDLFM’: ¿qué dijo?

Es evidente que a Adrián Marcelo no le cae bien Briggitte Bozzo, pero los fans dicen que “ya se pasó” de la raya.

Adrián Marcelo está en el ojo del huracán después de las fuertes declaraciones sobre la forma de vestir de Birggitte Bozzo en ‘La Casa de los Famosos México 2024’. Resulta que el influencer se lanzó contra la modelo venezolana diciendo que ella usa vestidos cortos y ajustados provocando el abuso que sufrió.

Recordemos que en los primeros días de ‘LCDLFM’, Briggitte compartió una anécdota traumática de abuso que vivió con una de sus parejas, por lo que el youtuber sacó sus conclusiones de esta situación.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Biggitte Bozzo?

Adrián Marcelo estaba platicando con sus compañeros de habitación que sugirieron que la forma de vestir de Bozzo pudo haber provocado el abuso que sufrió.

“’Una de las cosas que no me gustó es que una vez fuimos al antro y enfrente de sus amigos me estaba manoseando’. De que, güey, te pelas a la verg* de ahí. Ese tipo de cosas son con las que de lejos no empatizas tanto. De que: ‘ah, pobrecita, estaba en el antro con su novio y le estaban metiendo mano’”, expresó Marcelo.

Los seguidores del reality de Televisa rápido se lanzaron en contra del youtuber por su postura misógina y machista. Algunos lo criticaron diciendo: “Adrián Marcelo era el ganador potencial, ya no lo creo”, “Se les olvidaba que Adrián Marcelo tiene mentalidad machista”, “Yo no soy feminista, pero sí se pasó. Aparte, Mariana así se vestía antes cuando era delgada”, y “Es el Sergio Mayer de esta temporada”.

¿Por qué Adrián Marcelo ‘odia’ a Briggitte Bozzo en ‘La Casa de los Famosos México 2024’?

No es la primera vez que Adrián Marcelo se lanza contra Briggitte Bozzo. Hace unos días, el youtuber se sinceró con sus compañeros y dijo que “no puede” con ella, y algunos de sus compañeros, como Ricardo Peralta y Gomita, estuvieron de acuerdo.

“La chamaca (Birggi) es con la que no puedo. No puedo con la chamaca. Es Briggita, oficialmente, no puedo. (…) Como que nada más queriendo reportarse”, reclamó Adrián, quien la criticó porque no platica ni intentan hacerlo con los demás participantes.