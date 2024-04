Tristán, hijo de Yahir, responde al supuesto romance con Carlos Rivera, ¿qué dijo?

¿Por qué relacionan a Carlos Rivera, Yahir y a su hijo, Tristán ? Esto es lo que se sabe

Los rumores sobre un supuesto romance entre Carlos Rivera y Yahir han tomado más fuerza de lo esperado, y ahora se asegura en las redes sociales que el cantante de “Recuérdame” también tuvo un affaire con Tristán, hijo del cantante de La Academia.

Esto llevó a que Yahir respondiera de manera firme a los chismes frente a los medios, indicando que hace mucho tiempo que no veía a Rivera, pero que siempre le brinda apoyo en lo que hace.

Sobre si tuvieron o no una relación, el cantante de “Contigo, sí" expresó: “Digan lo que quieran”.

En respuesta a estos rumores, su hijo Tristán decidió hablar al respecto utilizando sus redes sociales.

“A ustedes no les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yahir, así que agarren el ped* (...) No es que a mí me hagan daño, me ponen triste, claro que sí, soy humano, tengo corazón”, dijo en un video.

Tristán (Hijo de Yahir) sale a desmentir los rumores sobre su relación con Carlos Rivera. pic.twitter.com/pYjfoxa9tn — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 9, 2024

Tristán explicó que ni siquiera conoce a Carlos Rivera, poniendo fin a los chismes que se viralizaron en X, cuyo origen tuvo en un hilo de un usuario. El músico de 26 años añadió: “Ya quisiera yo conocerlo y que fuera real (el romance), pues mínimo ya tendría un depa, ¿no? Tiene un chingo de varo”.

El artista instó a reflexionar sobre lo que se comparte en redes sociales y a no inventar chismes. Esta última declaración surgió a raíz de otro rumor que afirmaba que el hijo de Yahir estaba viviendo en la calle nuevamente.

¿Tristán vive de nuevo en las calles de CDMX ? Esto respondió

Tristán respondió que actualmente no vive en la calle, y que el video difundido en un programa de YouTube es de hace muchos años. “Dicen que sigo viviendo en un parque, bueno, miren qué bonito parque, traído esta madre Gucci porque vivo en un parque”, negó mientras mostraba su habitación.

Tristán desmintió los rumores que circulan en redes sociales. IG @carlosrivera

La situación que viven Carlos Rivera, Yahir y Tristán es similar a lo que recientemente ocurrió con Bobby Pulido y Javier Alatorre. Supuestamente, fue el mismo usuario quien difundió el chisme en redes sociales.

