La firme respuesta de Yahir al ser cuestionado sobre rumores de ‘romance’ con Carlos Rivera

En semanas pasadas, las redes sociales estallaron y volvieron tendencia el rumor sobre un supuesto romance entre Yahir y Carlos Rivera, mismo que paulatinamente se habría transformado en un triángulo amoroso que incluía a Tristán, el hijo mayor del cantante. Pese a que todo se quedó en especulaciones y trascendió que no se trataba más que de un infame rumor, Yahir no pudo esquivar los cuestionamientos acerca del tema y decidió manifestarse enérgicamente.

Así reaccionó Yahir al escuchar sobre el supuesto triángulo amoroso que vivió con Carlos Rivera

Durante una conversación con el programa de espectáculos “De primera mano”, Yahir recibió una serie de preguntas respecto a si estaba enterado de estas versiones que lo involucran sentimentalmente con uno de sus colegas más antiguos en la industria musical.

En un principio, el exparticipante de “La Academia” mostró confusión al escuchar los dichos, sobre todo cuando supo que fue una conversación que generó polémica en diversas plataformas de redes sociales, pues hasta ese momento él no tenía conocimiento de que se le adjudicaba este romance.

“Órale. Hace muchos años que no veo a Carlos, pero siempre andamos echándole porras desde acá. Lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo está llevando su carrera”, dijo tranquilamente.

El cantante aseguró que no le interesan este tipo de polémicas sobre su vida íntima Instagram

La tajante respuesta de Yahir ante las especulaciones de su vida privada

Los presentadores de la emisión vespertina aplaudieron el temple que tuvo Yahir para responder, pues aunque resultó evidente que le pareció desagradable tener que dar explicaciones, en todo momento conservó la cordialidad y respeto ante las cámaras. No obstante, sí fue tajante al mencionar que este tipo de cuestiones no le interesan en lo más mínimo. “A mí me vale madres, que hablen, que digan lo que quieran”, expresó el intérprete mexicano.

Por su parte, Carlos Rivera también optó por ignorar todas estas especulaciones y hacer caso omiso a todo lo que trate de habladurías sobre su vida privada, tal como ha hecho hasta ahora. Actualmente, Carlos está casado con Cynthia Rodríguez, junto a quien el año pasado se convirtió en padre del pequeño León.