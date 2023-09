Tras abucheos, Yahritza y su Esencia consideran no volver a México!

Los desafortunados comentarios sobre la comida, el picante y otras cosas más sobre México siguen causando estragos en la carrera de Yahritza y su Esencia, la banda que se presentó el pasado viernes en el marco del Grito de Independencia en el Zócalo Capitalino.

Los tres hermanos ahora han pensado en la posibilidad de no volver a pisar territorio mexicano para evitar los ataques y el rechazo de los que han sido blanco después que hablaron mal de la cultura mexicana.

Por más que han ofrecido disculpas, el público se niega a olvidar el desprecio y los están haciendo pagar un alto precio.

Hasta el momento, el único lugar de la república mexicana donde han sido bien recibidos es en Monterrey, mientras que en Ciudad de México, tanto en el Foro Sol, durante el Festival Arre, como en el Zócalo el 15 de septiembre, fueron recibidos con gritos, abucheos y malas palabras.

“¿Por qué se ofenden tanto? No entiendo, de una manera que quieren hacer daño, cuando no es tan severo”, dijo Romina Andrea Magorno, publirrelacionista de los artistas, durante una transmisión en vivo, en la que aseguraba no entender por qué tanto odio hacia sus representados.