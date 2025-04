¿Traición? Arturo Carmona seguirá cerca de Cruz Martínez por esta importante razón

Arturo Carmona negó de forma contundente que vaya a disolver su sociedad empresarial con Cruz Martínez, a pesar de la denuncia por violencia doméstica interpuesta por su ex esposa, Alicia Villarreal, contra el productor musical.

En febrero de este año, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ denunció a Cruz Martínez por presuntos actos de violencia, un hecho que se hizo viral tras la señal de auxilio que la cantante realizó durante un concierto en Zitácuaro, Michoacán. Según reportes, la ‘La Güerita Consentida’ ratificó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, acusando a su ex marido de causarle lesiones y robo de pertenencias personales.

El actor Arturo Carmona, quien comparte una hija, Melenie, con Alicia Villarreal, confirmó que sus negocios con el líder de los ‘Kumbia Kings’ continuarán, debido a que, según él, muchas familias se benefician de ellos.

“No debe de, porque hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo”, dijo el actor ante los medios como ‘Ventaneando’.

“Las decisiones que uno toma en la parte personal deben de estar como tal en lo personal y uno debe de ser responsable de cada decisión que tome en la parte personal. Pero en la parte empresarial y laboral no podemos mezclar”, añadió.

Sin embargo, los dichos de Arturo Carmona han sido criticados debido a la falta de solidaridad con su ex mujer.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se convirtieron en amigos tras su separación Instagram

Cancelan conciertos por pleito legal entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal

El histrión de 48 años aseguró que debido a la denuncia de Alicia Villarreal en contra de Cruz Martínez, muchos conciertos se han cancelado, lo cual él considera “injusto”.

“De hecho se han cancelado algunos conciertos por eso y creo que no es justo”, señaló.

Arturo Carmona no sólo aseguró que seguirá su sociedad empresarial con Cruz Martínez, sino que están preparando un disco que saldrá este año, el cual incluirá varias colaboraciones.

Arturo Carmona no habla con Alicia Villarreal, pero sí con Cruz Martínez

Además, reveló que está en contacto constante con el productor debido a sus negocios: “Tenemos negocios, como bien dices, estamos en contacto seguido, y bueno, esperemos que todo lo que todo lo que ha venido en temas laborales, como algunos conciertos que se han cancelado, que se retomen en algún momento”, reportó el programa De Primera Mano.

Alicia Villarreal habló por primera vez de las aparentes agresiones que sufrió por parte de Cruz Martínez Captura de pantalla, Instagram

Señaló que no ha tenido comunicación con su ex, Alicia Villarreal, pero sí habla a diario con su hija Melanie “No, no he hablado con ella (Alicia) de todo esto, lo que pasa es que yo no he opinado nada de ella ni de él, lo que yo he opinado es que voy a proteger a mi hija siempre, es lo único que yo he externado públicamente”.

El actor también defendió a su hija, quien ha enfrentado ataques en redes sociales por no pronunciarse públicamente sobre la denuncia de su madre.

Por su parte, Alicia Villarreal ha reiterado su compromiso de buscar justicia, destacando que su caso podría inspirar a otras mujeres a denunciar situaciones de violencia.