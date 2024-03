Toño Mauri insiste en querer conocer a la familia de su donador de pulmones

Pese a que han pasado poco más de tres años desde que fue trasplantado de sus dos pulmones, el actor Toño Mauri, no pierde la esperanza de poder conocer a la familia de la persona que le donó los órganos.

Fue a finales del 2020, cuando Toño Mauri, vivió una de las etapas más difíciles de su vida, pues tras contraer covid-19. su salud empeoró gravemente y una infección respiratoria lo llevó a un estado de coma, del que afortunadamente pudo salir y recuperarse.

El actor de la telenovela La otra, declaró en su momento que había hecho las diligencias pertinentes para poder conocer a la familia de su donador; este año volvió a retomar su idea.

“Mi primera carta se me perdió en el hospital y nunca se lo entregaron y yo no sabía. Ahora me contactaron y me dijeron: ‘Toño, tienes que volver a hacerla’, entonces yo tengo la esperanza que ya pasaron tres años, que la familia ya pasó el duelo de haber perdido un familiar y estoy esperando respuestas”, declaró el también productor al programa de Univision, Despierta América.

Toño Mauri comentó que su donador fue un joven de 28 años y mostró empatía por el dolor que sintieron sus familiares ante la muerte.

“Yo mandé la carta hace 15 días, porque lo hice a través de un grupo en Estados Unidos que se dedica a eso y tengo mucha ilusión, yo lo pongo en manos de Dios. Siempre te dejan que pase un año después del trasplante para que realmente el trasplante funcione, y entonces ya puedes escribir una carta y si la familia tiene el interés de conocerte entonces se logra hacer este encuentro”, expresó Toño.