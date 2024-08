¿Todo mal? Surge rumor sobre supuesto divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez tras su salida de LCDFM

La reciente eliminación de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México no solo ha generado reacciones entre sus seguidores, sino que también ha desatado especulaciones sobre una posible crisis matrimonial con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez. El portero del Club León ha sido criticado por su aparente falta de apoyo durante la estancia de Mariana en el reality, lo que ha alimentado rumores de una posible separación.

Mariana, quien fue la cuarta expulsada del programa, se ha enfrentado a un aluvión de críticas por su comportamiento dentro de la casa. Al regresar a la vida real, la conductora compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde mencionó que ya había recuperado su celular y estaba al tanto de todo lo que se decía sobre ella. Además, se comprometió a ofrecer disculpas a quienes pudo haber ofendido con sus comentarios en el show.

“Entré en un momento muy débil de mi vida, estaba entre mudanzas, sin esposo, con muchas cosas que me pasaron y no quería entrar así... me puse una coraza que creo que fue demasiada”, expresó Mariana en un video que rápidamente desató especulaciones. Este comentario generó rumores sobre una posible separación de su esposo, Óscar Jiménez, con quien tiene un hijo en común.

La conductora publicó una storie que provocó en los usuarios de redes sociales sospechas sobre su relación con el jugador de futbol. Instagram marianaecheve

Las sospechas aumentaron cuando, al salir del reality, Mariana no fue recibida por su esposo ni por su hijo, sino por su hermana, lo que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento. Durante las semanas de polémica y críticas hacia la conductora, el futbolista se mantuvo al margen, evitando hacer comentarios públicos al respecto.

Mientras Mariana enfrenta la controversia, Óscar Jiménez ha continuado con su vida, compartiendo en sus redes sociales imágenes relacionadas con su carrera deportiva, sin hacer referencia a su esposa o a su participación en el reality show. Esta actitud ha dado pie a más especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, el comportamiento distante de ambos en redes sociales y la falta de muestras de apoyo por parte de Óscar han llevado a muchos a preguntarse si esta pareja podría estar atravesando una crisis importante. Solo el tiempo dirá si estos rumores tienen fundamento o si se trata solo de malentendidos generados por la situación.