Tío de Laura Pausini muere atropellado en Italia y el culpable se dio a la fuga

Una tragedia se vive al interior de la familia de la cantante Laura Pausini y es que medios internacionales dan cuenta del fallecimiento del tío paterno Ettore, a los 78 años, tras ser atropellado por un vehículo.
El accidente tuvo lugar el 2 de noviembre, en la provincia de Bolonia, mientras regresaba en bicicleta a su casa en una de sus rutas habituales.
El diario Corriere della Sera detalló que Ettore volvía de su recorrido cuando, alrededor de las 13:30 horas, un automóvil, identificado por testigos como un Opel Astra antiguo, lo arrolló por detrás.
Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito https://t.co/ESxEN6E8Zf— Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) November 3, 2025
El impacto fue grave y violento, según los testigos, al grado de que la bicicleta salió despedida y Pausini quedó atrapado bajo el coche, sin embargo, el conductor maniobró y huyó inmediatamente sin prestarle auxilio ni llamar a emergencias.
En tanto, los servicios sanitarios llegaron a la brevedad y trataron de reanimarlo por más de una hora, pero fue imposible salvarle la vida debido a los traumatismos que sufrió. La muerte se certificó a las 14:30 horas.
La investigación está abierta y esperan esclarecer las circunstancias y dar con el paradero del responsable.
Cabe resaltar que este tipo de delitos en donde los responsables huyen después de un accidente y omiten el socorro de la víctima con resultado de muerte, pueden conllevar penas de prisión.
@la.repubblica
È stato travolto sugli Stradelli Guelfi all’ora di pranzo, mentre stava rientrando in bicicletta verso Bologna, da un’Opel Astra che sfrecciava in direzione opposta. Dopo averlo investito l’auto non si è fermata, ma ha proseguito verso San Lazzaro a tutta velocità. È morto così Ettore Pausini, 78 anni, lo zio di Laura. L’uomo, fratello del padre della cantante, Fabrizio, era nato a Solarolo, ma da anni era residente a Bologna. L’articolo completo di Caterina Giusberti su Repubblica #rep♬ suono originale - la.repubblica
¿Quién era el tío de Laura Pausini, Ettore Pausini?
Además de su vínculo familiar con la intérprete, había ejercido durante décadas como barbero en el centro de Bolonia. Ettore era una persona muy apreciada por su comunidad.
El tío de la artista superó el cáncer y se volvió portavoz de la asociación Onconauti, una institución dedicada a la rehabilitación y acompañamiento de pacientes con la enfermedad.
En 2016, Laura celebraba su recuperación con un mensaje que se ha vuelto viral tras conocerse la noticia: “Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón!”.
Por su parte, Laura Pausini se encuentra inmersa en la promoción previa de su próximo álbum ‘Yo canto’, previsto para 2026. Hace apenas unos días estuvo trabajando en Madrid, donde visitó ‘El Hormiguero’ y recibió el Achievement Award en los Bazaar Women of the Year 2025.
@corrieredellasera
La notizia l’ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza, da Bologna a Trento dove ora vive, e con dolore e rabbia ha rotto il silenzio Sabrina, la figlia di Ettore Pausini, nonché cugina della cantante Laura, che ha dovuto apprendere così di quel pirata della strada che domenica ha investito fatalmente il padre senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. Ettore Pausini, lo zio di Laura ucciso in un incidente stradale E lo ha fatto prima rivolgendo parole durissime al 29enne alla guida dell’auto, costituitosi solo nel tardo pomeriggio di lunedì («me l’ha ammazzato così», ha scritto), e poi anche nei confronti del resto della sua famiglia, in particolare quella parte di padre. La cugina di Laura Pausini: «Non voglio parenti al funerale» «Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela – ha commentato su Facebook la figlia di Ettore, con un chiaro riferimento a Laura e al fratello Fabrizio –, dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze». Solo sulla carta perché, ha poi aggiunto, «a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e dio mio padre». Da qui l’ulteriore sfogo di «non volerli al funerale». Dunque un appello pure ai giornali, «che per una volta facciano informazione corretta», non prima di ricordare: «I valori della vita me li ha insegnati lui», riferendosi al padre Ettore. 👉 Al link in bio l'articolo completo di Federica Nannetti sul Corriere #laurapausini #ettorepausini♬ original sound - Corriere della Sera -