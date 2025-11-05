Tío de Laura Pausini muere atropellado en Italia y el culpable se dio a la fuga

La notizia l’ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza, da Bologna a Trento dove ora vive, e con dolore e rabbia ha rotto il silenzio Sabrina, la figlia di Ettore Pausini, nonché cugina della cantante Laura, che ha dovuto apprendere così di quel pirata della strada che domenica ha investito fatalmente il padre senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. Ettore Pausini, lo zio di Laura ucciso in un incidente stradale E lo ha fatto prima rivolgendo parole durissime al 29enne alla guida dell’auto, costituitosi solo nel tardo pomeriggio di lunedì («me l’ha ammazzato così», ha scritto), e poi anche nei confronti del resto della sua famiglia, in particolare quella parte di padre. La cugina di Laura Pausini: «Non voglio parenti al funerale» «Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela – ha commentato su Facebook la figlia di Ettore, con un chiaro riferimento a Laura e al fratello Fabrizio –, dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze». Solo sulla carta perché, ha poi aggiunto, «a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e dio mio padre». Da qui l’ulteriore sfogo di «non volerli al funerale». Dunque un appello pure ai giornali, «che per una volta facciano informazione corretta», non prima di ricordare: «I valori della vita me li ha insegnati lui», riferendosi al padre Ettore. 👉 Al link in bio l'articolo completo di Federica Nannetti sul Corriere #laurapausini #ettorepausini