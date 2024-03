Tiktoker acusa a Kalimba de haber abusado de ella y una amiga hace 13 años: VIDEO

Una tiktoker conocida como @tumamilovepwr acusó a Kalimba, a través de un video que subió a sus redes, de haber abusado sexualmente de ella en 2011, cuando tenía 19 años. Todo esto después de reavivarse el caso de Melissa Galindo, quien lo señala de violación ante los juzgados.

Ahora, la creadora de contenido dice que conoció al intérprete en una fiesta, en la que estaba acompañada de una de sus mejores amiga. Supuestamente, él las invitó a un after a su casa, en donde se habría aprovechado de ambas.

“Recuerdo estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de (penetrar)... Volteo, y era Kalimba. En ese momento yo me levanté, reaccioné, vi lo que estaba pasando, vi que mi amiga estaba dormida al lado mío. La traté de levantar a ella para sacarla de su casa”, contó la mujer que ahora tiene 32 años.

Lovepwr aseguró que con su denuncia busca que todas las víctimas de violencia o agresión sexual levanten la voz y no se queden calladas. “Creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona y se les ha dicho mentirosas, que han tratado de aprovecharse de la situación para fama o ganar dinero, pero yo no tengo ninguna intención de ganar nada por esto. Creo que lo he callado demasiados años y sí, me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos y que nadie más tenga que vivir este tipo de experiencia traumática”.