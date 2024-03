Thalí García revela que la forzaron a tener un romance con Lupillo Rivera: Entrevista exclusiva

Es una costumbre que la actriz Thalí García se vuelva viral no sólo por su belleza, sino por los límites laborales y personales que pone en todos sus proyectos, los cuales han marcado un referente en la industria por ser punta de lanza en opiniones y talento.

La guapa rubia, recientemente se convirtió en un tema destacado en las redes sociales tras acusar públicamente a Telemundo y Endemol de presunta manipulación, engaño, secuestro y suministro de drogas sin consentimiento mientras estuvo dentro de la ‘La Casa de los Famosos’ Estados Unidos en su cuarta temporada.

La actriz, ha decidido enfrentar a la empresa americana, sin embargo, está abierta a la negociación para llegar a un buen acuerdo. Thali habló en exclusiva para TVyNovelas donde sin empacho habló de toda su verdad.

“HOY POR HOY, ESTOY TRANQUILA Y ENCOMENDABA A DIOS”

¿Cómo llevas estar dentro del huracán?

Honestamente, yo estoy con la calma en el corazón y en la cabeza, por raro que esto parezca, desde que salí de la Casa de los famosos y tumbé esa puerta no lo había estado. A lo largo de mi carrera jamás me he manejado en el escándalo, así que, afortunada o desafortunadamente soy actriz y los actores de pronto estamos acostumbrados a tener directrices. Hoy por hoy, estoy tranquila y encomendaba a Dios.

¿Este hecho mediático marca tu vida?

Mira, yo creo mucho en Dios, creo en sus tiempos, creo que nada es gratuito, que nada es dignidad, todo pasa por algo. Recién cumplí 34 años y comienza un nuevo año para mí. Sin fantasmas, ni tapujos e historias. Estoy tratando de hacer planes con mi familia. Sé que de pronto he sido ese pilar o esa figura fuerte y hay veces que también me han juzgado de que soy demasiado mala o lo que sea, pero es la única forma que yo conozco, así me educaron mis padres, a ser una mujer fuerte.

¿Cómo ha sido tu proceso a partir de la casa de los famosos?

Yo salí muy desconcertada a nivel personal, hoy por hoy no puedo ponerme la camiseta de una empresa por quiere hacerme daño, entiendo que las corporaciones no tienen alma, pero sería padre, tantita reciprocidad. A su reality de los 50 también llegué más que amenazada y yo no funciono así, a fuerza ni los zapatos entran.

“ME DIJERON QUE ME IBA A LLEVAR MI ESPOSO DE LA MANO HASTA LA PUERTA DE LA CASA, PERO FUE UNA MENTIRA”

¿Tu familia qué opina?

Pues a mi esposo le cancelaron días antes un proyecto que estaba confirmado días antes, en noviembre. Él ha trabajado también muchos años para Telemundo, pero sí, lo corrieron a la mala y te soy muy honesta, claro que fue una manera de presionar también para entrar a la casa de los famosos, y te lo digo con toda honestidad y con toda la transparencia, a vísperas de Navidad sin trabajo los dos, tampoco era como que teníamos muchas posibilidades. De alguna manera logró una buena negociación y eso me tranquilizó.

¿Cuándo se vuelve un problema que estuvieras casada?

Pues algunos compañeros me preguntaban cómo era posible que los jefes no supieran que estaba casada, si era algo obvio y mi esposo también trabajaba en Telemundo. Luego me dijeron que me iba a llevar a mi esposo de la mano hasta la puerta de la casa, pero fue una mentira.

¿Qué fue lo más raro que percibiste?

Desde el principio, me decían cosas como que yo era la protagonista de su telenovela y eso era muy confuso porque yo entré muy confundida, me daba cuenta para dónde estaban llevando la narrativa del show.

“CUANDO PENSÉ QUE ESA RELACIÓN DE AMISTAD SE ESTABA DESVIRTUANDO Y QUE YO PODÍA PERDER A MI FAMILIA, DECIDÍ SALIRME”

¿Querían abiertamente que tú y Lupillo tuvieran un romance?

Sí, como parte de una historia, pero Lupillo me cae lo máximo y de verdad, vamos a tener una amistad que dure toda la vida, lo admiro, lo respeto, no lo conozco más allá de lo que conviví con él, pero, es guerrero, es chambeador, buen padre y la verdad cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme. No iba a poner en riesgo la estabilidad de mi casa.

¿Fue lo que te rompió anímicamente?

Pues mira, yo vengo de un ambiente de trabajo desde mi casa, que nada tiene que ver con la farándula, yo comencé en Televisa regional en sonora, de conductora, de verdad he trabajado toda mi vida y nunca he necesitado mentir para lograr algo. Me respeto tanto y respeto tanto mi proceso que, ni por toda la necesidad que pueda tener no voy a mentir y no me voy a mentir.

¿Notaste algo particular cuando saliste?

Claro, para mí fue una sorpresa ver que la gente me quería, pensé que seguiría en las galas, pero de un momento a otro, me cancelaron de las galas y pues hasta me llegó una notificación exigiendo una cantidad millonaria.

¿Cómo te hace sentir eso?

Muy mal, porque ellos no han dejado de subestimar, nunca entendieron quién es Thali García el humano y voy a defender mi verdad a capa y espada, estaba muy cansada con la empresa, porque soy una persona leal, pero si ahí no puedo trabajar pues ya buscaré otra.

¿Lupillo te faltó al respeto de alguna manera?

No nunca, Lupillo Rivera fue un caballero siempre conmigo, a mí me da mucha pena lo ocurrido y también entiendo que hay gente que por dinero haría lo que sea.

¿Lupillo se dio cuenta del montaje?

El día que yo me fui le dije que lo que sentía por mí no era real, que en un futuro hablamos, que nos presentaremos a nuestras familias, le dejé claro que éramos grandes amigos que iba a salir porque afuera tenía una familia que me ha costado mucho trabajo tener y me salí. Él también fue testigo de que la producción pudo haberme drogrado, pasé por muchas cosas, la verdad.

¿Ha sido fácil lidiar con este chisme?

No, hay personas que hasta entrevistaron a Lupillo para preguntarle de mi, no sabes, un sin fin de humillaciones y luego esta demanda millonaria que de alguna manera es para asustarme, yo siempre veré por mis principios

¿Estas abierta a negociar?

A negociar sí, pero un pleito ni para bien ni para mal, no regresaría al reality, pero la verdad no puede llegar a amenazarme así porque los pleitos ni para bien ni para mal, yo sólo busco conciliar.

En cuestión de salud, ¿cómo vas?

Nunca fui acompañada por un psicólogo a mi salida, hablé con mi esposo hasta 48 horas después, desde que estaba fuera, sólo me decían que Lupillo estaba súper enamorado de mí, y que mi esposo había mostrado poco interés en mi mientras estuve adentro.

¿Tienes miedo de lo que pueda pasar?

No, realmente creo que lo que quisieron hacer conmigo fue asustarme, pero yo ahora quiero llegar a las últimas consecuencias y no voy a permitir una humillación más. A mí en un programa en vivo me pusieron hasta frente a una especialista para hablar de infidelidad, imagínate.

Al final ¿qué te dijo tu esposo?

Me abrazó, pude estar con él y mi familia que es lo único importante para mí