Tefi Valenzuela nos revela si hay romance con Silverio Rocchi con quien se le ha visto muy de cerca

Tefi Valenzuela quiere volver a enamorarse, pero sin repetir errores del pasado.

Tefi Valenzuela confiesa a TVyNovelas que el episodio de violencia doméstica que vivió con Eleazar Gómez hace tres años ya lo superó y que la experiencia, por muy amarga que fue, jamás le quitó las ganas de volver a enamorarse. Sin embargo, la artista peruana sigue soltera, aunque cautelosa con todo aquel que intente conquistarla. Si algo tiene claro es que no puede repetir errores del pasado.

“Lo quiero como un hermano”

“Yo estoy enamorada del amor, de la vida, si alguien me gusta me doy el chance de conocerlo, de verlo, de probar, pero no me voy a cerrar nunca. No es que me lluevan los galanes, pero si por ahí aparece uno, no es que yo le vaya a cerrar la puerta”, asegura la estrella de televisión que ha sido vista muy cerquita de Silverio Rocchi, a quien conoció mientras grabaron en Argentina el reality Hotel VIP. Sobre el exfutbolista, Tefi nos dijo: “En ese proyecto saqué muchos amigos y uno de los que más frecuento es a Silverio, lo quiero mucho, como un hermano, de verdad, es alguien a quien le confío todas mis cosas, él me confía las suyas y hemos congeniado porque lo veo igual que yo, picando piedra, buscando oportunidades, es un hombre que tiene muchos hijos, y a diferencia de mí, yo sólo tengo a una perra, entonces sí lo veo muy disciplinado, luchando por sus sueños. Y lo admiro en ese sentido porque tiene más responsabilidad. Es que a los hombres los cargan de muchas cosas, siempre tiene que ser el proveedor total, pero como mujeres también debemos ser más empáticas. O sea, los dos tenemos las mismas capacidades de sumar y aportar en una familia”.

La artista manifiesta que, en ocasiones, pudiera ser todo lo contrario a lo que aparenta en pantalla. “Dicen que tengo un carácter fuerte y sí, sí lo tengo, pero he aprendido a defenderme, quizá soy dura, aunque también soy muy cariñosa, tengo esos dos lados, puedo ser muy fuerte, y a la vez un terrón de azúcar, cuando a mí alguien me gusta, o con mis amigas, mi mamá, soy muy cariñosa, los abrazo, los beso, soy muy dulce también, entonces tengo esas dos partes para despertarlas según la ocasión”.

“Me han gustado de todos los colores y tamaños”

Hablando del amor, Valenzuela no tiene en mente un estilo de hombre que idealice como si se tratara del príncipe azul que sale en los cuentos. “Te mentiría si te digo que tengo un prototipo, porque a mí me gusta cada personaje, soy de las mujeres que tiene unos gustos raros, me han gustado de todos los colores y tamaños, no tengo un prototipo ni físico ni emocional. Porque mucha gente puede ser educada a simple vista, pero a veces, realmente, no lo es. Yo creo que la persona que sea para mí me va a encontrar, yo ya no ando buscando nada”.

A la peruana le han ayudado las visitas al psicólogo después de la agresión que sufrió en su relación con Eleazar, aunque ya no son tan recurrentes sus visitas al consultorio. “Ya he hecho bastante terapia, siempre tengo mis coaches ahí conmigo porque creo que es un proceso que no es lineal, pero yo me siento bastante bien, creo que he evolucionado bastante, me encuentro en otra etapa de mi vida en la que estoy enfocada en realizarme con mi música. Es algo que depende mucho de mí porque debo trabajar para poder solventar muchas cosas, muchos gastos e inversiones, entonces en eso me enfoco, en desarrollarme, en crecer, en lograr las cosas por mí misma. Si no lo haces, nadie más lo hará por ti”.

Para la mujer de 33 años, despegar en México le ha costado mucho sacrificio, pero no pierde la esperanza de lograr todo lo que se ha propuesto desde que decidió dejar su país natal en busca de sus sueños. “Sí ha sido complicado, yo entré a la televisión hace 11 años en mi país, y estuve ahí hasta el 2019, en un programa en el que bailé y canté. Pero aquí en México es un país en el que todos sueñan. O sea, los de Sudamérica soñamos con hacer carrera aquí y para mí, vivir esto ya es un sueño, ganarme un lugar aquí, que me hayan dado las oportunidades creo que es una bendición, así que no puedo desaprovechar el momento”.

“Ya no me dejo pisar el ‘poncho’”

Aunque con las plataformas, las ofertas de trabajo han crecido, también ha sido mayor el número de personas que buscan una oportunidad de México. “Hay mucha competencia, así como vienen peruanos vienen argentinos, venezolanos, chilenos, y los propios mexicanos que son muy talentosos y defienden muy bien sus orígenes, pero tengo la bendición de que en esta tierra también quieren mucho a los extranjeros y si uno pica piedra también consigue un lugar”, manifiesta en nuestra plática.

Las decepciones amorosas y laborales han forjado su carácter, pero no la han alejado de su esencia. “Yo siento que soy una mujer que la vida la ha hecho fuerte, así como quien dice, a golpes, de verdad, porque no me ha tocado fácil, porque no me dejo pisar el ‘poncho’ como dirían en mi país ni tampoco dejo que me digan cosas”.

Después de triunfar en formatos como La casa de los famosos Telemundo, Hotel VIP y Las estrellas bailan en Hoy, Tefi está abierta a seguir participando en programas que le brinden proyección y popularidad. “Yo me presto para todos los realities, si hay que hacer drama, hago drama, si hay que enamorarse, me enamoro. Si hay que pelearse, me peleo. Por eso tengo 10 años haciendo este tipo de formatos y siento que ya tengo el colmillo”.

“No se vale que entre mujeres nos hagamos cuadritos”

A las mujeres que como ella han sufrido de violencia por parte de un hombre, Valenzuela les tiende la mano a través de charlas y conferencias de empoderamiento. “Siempre estoy presente, tratando de hacer reuniones con diferentes mujeres, es parte de mi vida, me gusta conectar con esas mujeres que han pasado por lo mismo que yo, ellas saben que conmigo siempre van a poder contar. Yo creo que mi mensaje es que el mundo está bien difícil, pasamos por abusos, maltratos, violaciones, como para que aparte entre las mismas mujeres nos estemos atacando, y es que hay como un prejuicio, y eso es lo que siempre he sentido, que a una mujer bonita o voluptuosa la califican de tonta o fácil, siempre la juzgan, dicen que es hueca, que no tiene nada en el cerebro y creo que es el momento de romper con eso. De demostrar que las mujeres podemos ser bonitas e inteligentes, y que podemos tener mucha empatía entre nosotras”.

Hoy día, la también actriz admite que hay mucha sororidad, “pero también hay muchos hombres y mujeres que son machistas y quiero romper con eso, si en algo puedo alzar la voz, lo hago, debemos ser unidas, empáticas. No se vale que nos estemos haciendo cuadritos entre nosotras mismas”.