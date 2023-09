Tania Rincón revela qué busca de un galán ahora que está soltera

Tania Rincón sí quiere una nueva pareja tras separarse del papá de sus dos hijos, la conductora nos revela cómo le gustaría que fuera su nuevo galán

Hace seis meses, Tania Rincón dio a conocer su separación del padre de sus dos hijos, por lo que ahora la conductora de televisión se dijo dispuesta a enamorarse de nuevo.

En entrevista para la más reciente edición de la revista TVyNovelas, Tania compartió que, “todavía no hay galán, estoy solterita, pero no te voy a mentir, por supuesto que me gustaría encontrar el amor”.

Y sobre qué busca en un galán ahora que está soltera, “quiero un hombre divertido, muy ameno, que esté interesado en el ejercicio, porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol, por ejemplo, pero también al cine.

Aunque, “hoy te podría decir que no tengo un prototipo, a lo mejor ni siquiera sé lo que estoy buscando, no tengo un modelo de hombre, pero espero que la vida me sorprenda”, agregó la también.

Tania Rincón anuncia de manera inesperada su separación

Tania Rincón anunció en marzo pasado, a través de su cuenta oficial de Instagram, el final de su matrimonio con Daniel Pérez, con quien se casó en 2011. La noticia causó asombro, pues Andrea Legarreta acababa de compartir, en febrero, que se separaba de Eric Rubín. Y a los días, Galilea Montijo confirmó el rumor de su divorcio.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles a Dani y yo que desde enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro.

Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, escribió la también ex reina de belleza en su publicación.