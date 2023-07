Tania Rincón y tres looks de infarto, con los cuales ya habría superado a su ex

Hace ya casi cinco meses que Tania Rincón anunció su separación de Daniel Pérez, quien fue su pareja durante poco más de 16 años y con quien procreó a sus dos hijos pequeños; sin embargo, han pasado muchas cosas en la vida personal y laboral de la conductora de ‘Hoy’.

Con trabajo en programas especiales del Canal de las estrellas y nuevos retos profesionales de la mano de TUDN, Tania Rincón ha tenido que dividir su tiempo entre los compromisos laborales y la maternidad.

Con una agenda llena y con las ocupaciones que implica ser mamá, Tania Rincón no ha descuidado su imagen y para muestra los looks de infarto que ha lucido este verano, con los cuales algunos fans creen que ya habría olvidado a su ex.

Tania Rincón y tres looks de infarto tras su separación

Este martes 18 de julio, Tania Rincón regresó al foro 16 de Televisa San Ángel y se integró con sus compañeros de ‘Hoy’ tras una breve pausa para cubrir la Copa Oro 2023. Y con este look de dos piezas, la querida conductora dejó al descubierto su trabajado abdomen, confirmando que se siente y luce mejor que nunca.

Recordemos que desde sus inicios en la televisión, Tania se ha caracterizado por imponer su propio estilo e incluso, ha ido adquiriendo algunas prendas especiales y uno que otro par de zapatos, que son la envidia de algunas de sus colegas. Durante la cobertura de la Copa Oro en Estados Unidos, la también modelo hizo uso de las minifaldas y lucía sus torneadas piernas, fruto de su estilo de vida fitness.

El mes pasado, la presentadora originaria de La Piedad, Michoacán, tuvo una importante sesión de fotos, de la cual compartió una probadita en su cuenta oficial de Instagram. La también locutora de radio, portaba un vestido asimétrico color morado con un pronunciado escote en el pecho, que acompañó con unas zapatillas verde esmeralda.

Estos looks son sólo una prueba de lo espectacular que luce Tania Rincón tras haberse separado del papá de sus hijos, luego de 11 años de matrimonio, en los cuales vivieron momentos felices y otros no tanto, como cualquier pareja. Ambos han mantenido en discreción los detalles de su proceso, pero también han manifestado que el cariño seguirá presente por el bien de la familia que formaron.