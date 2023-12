Sylvia Pasquel revela el verdadero motivo por el que no asistió a la boda de Michelle Salas

Esperó por meses el día en el que su nieta, Michelle Salas, uniría su vida en matrimonio con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados; sin embargo, Sylvia Pasquel fue la gran ausente en la ceremonia que hasta contó con el famoso padre de la novia: Luis Miguel.

Un accidente en Turquía, lugar donde vacacionaba, parecía ser la causa que impidió a la actriz acompañar a su nieta. Pero ahora, la misma artista ofrece su versión en el live de un importante periódico, sobre lo que realmente ocurrió.

“Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió… Dijeron muchas cosas muy desagradables, que no me habían invitado a la boda, que yo no había querido ir, pues eso también me hizo alejarme y no quería yo saber nada de… pues de nada”, expresó la villana de telenovelas.

Según Pasquel, un bajón emocional fue el responsable de perderse el evento familiar más esperado. “Andaba yo muy deprimida, muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla. Ya no quería saber nada, ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera. Estuve en depresión, pero no me he medicado, le tengo mucho miedo a los medicamentos y más cuando se trata de la depresión”, admitió la actriz.

Fue en España donde Sylvia y Michelle se reunieron antes de regresar a México y ser sorprendida, en Acapulco, por el huracán Otis.

“Le agradezco a Dios y a mi familia, porque mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo, mis hermanas Rocío, Mary Paz, Ariadne, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo, muy presentes y muy apoyadores, y siempre preocupados por mí”.