Espinoza Paz revela cuál es la canción que escribió para una mujer casada ¡y que fue el amor de su vida!

Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, es uno de los cantautores más famosos dentro de la música regional mexicana.

Pocas veces los compositores revelan en quienes se inspiran para escribir sus canciones, sin embargo, Espinoza Paz decidió revelar uno de sus secretos y que dejaron a más de uno de sus seguidores con la boca abierta.

Fue en una de sus presentaciones en vivo donde dijo que uno de sus temas fue compuesto para una mujer que estaba casada y a la cual ha amado más que a nadie en su vida.

Espinoza Paz confesó que comenzaron a salir, pese al compromiso que ella tenía, sin embargo, el romance no prosperó y ambos siguieron su camino. Ella llegó al altar con alguien más, pero en el cantautor, ese amor siguió despertando su inspiración.

¿Cuál es la melodía que escribió Espinoza Paz?

Se trata del tema ‘Sólo un día’, una pieza que se ha popularizado en voz de Adán Romero, un intérprete de regional mexicano, pero la estrella también la canta en los conciertos en donde hace un repaso por su repertorio.

“Un día le hablé por teléfono a escondidas de su esposo y entonces le dije por teléfono, ‘te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida, te llamo porque el sol no brilla porque tú no estás, te llamo por razones obvias que ya te imaginas, te amo con la misma fuerza que amo a mi vida. Sólo un día, vuelve a mí sólo un día”, dijo Espinoza Paz.

En pleno concierto, el cantante comenzó a relatar cómo llamó a la mujer, mientras se llevaba la mano al oído y la boda, simulado tener un teléfono y estar realizando una llamada. También hizo gestos que iban de la risa coqueta y la pena por estar cometiendo una traición.

Y siguió cantando la segunda parte de su composición que se trata de una experiencia real:

“Sólo un día, vuelve a mí sólo un día, y después de ese día tú ya no querrás irte. Hoy te amo, antes sólo te quería. Hay una diferencia y espero que la sientas. No es lo mismo, es mejor te lo juro, ahora soy cariñoso, romántico, y hasta celoso”…

¿Quién es la misteriosa mujer a quien le dedicó la melodía y cuál es su estado sentimental?

Espinoza Paz no quiso abundar más sobre la identidad de la mujer a la que consideró el amor de su vida y a quien más ha amado, sin embargo, se sabe que tuvo varias relaciones y actualmente está casado con Claudia Kelly.

La esposa del cantautor está alejada de los reflectores, pero tienen un vínculo sólido de más de 15 años y tienen tres hijos, Isidro, Claudia y Mariana, quienes tampoco están presentes en la vida pública o redes sociales de Espinoza Paz.