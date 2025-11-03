Suscríbete
Mauricio Ochmann y la hija del Dr. Simi terminaron su noviazgo: “Yo estoy soltero”

La relación que sostenía con Lorena González Torres, que comenzó en julio de 2024, llegó a su fin

November 03, 2025 
Ericka Rodríguez
Mauricio Ochmann y Lorena González terminaron su noviazgo.

“Porque sí, así es la vida, todo bien desde hace muchos meses”.

Mauricio Ochmann arribó al aeropuerto de la Ciudad de México donde fue cuestionado por la prensa sobre su relación con la hija menor del Dr. Simi, Lorena González Torres. Sin entrar en detalles, el actor mencionó ante los medios de comunicación que su romance había terminado desde hace varios meses.

Fue en el mes de julio de 2024 cuando públicamente comenzaron a intercambiar mensajes amorosos en redes sociales y posteriormente confirmaron que estaban dándose una oportunidad y comenzando a salir.

Sin embargo, la primicia la dio el hermano de Lorena, Víctor, quien confirmó que ‘Lolo’, como le dicen a la joven, estaba enamorada.

“Estoy muy contento, estoy feliz, disfrutando mucho, estamos muy contentos, ahí vamos... ahí vamos, disfrutándonos, ella está contenta conmigo y estamos contentos todos”, dijo Ochmann unos días más tarde del dicho de su excuñado Víctor.

Frente a la prensa, la pareja confirmó que Lorena ya había convivido con Kailani, la hija de Mauricio y Aislinn Derbez, a la cual la novia del actor describió como una niña ”muy linda”.

@vengalaalegria

¿Terminaron bien? 😥 #MauricioOchmann confirma ruptura con #LorenaGonzález 💔 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por #AztecaUNO

♬ sonido original - Venga La Alegría

Y aunque en ese tiempo la relación marchaba idílica, bastó poco más de un año para que Ochmman declarara lo contrario, aseverando que cada uno tomó caminos separados.

“No, hace varios meses que yo yo estoy soltero”, expresó sin entrar en detalles, pero afirmando que se encuentra bien después de la ruptura.

“Porque sí, así es la vida, todo bien desde hace muchos meses”, precisó y aclaró que sigue abierto a que el amor vuelva a su vida.

Desde Julio de 2024 el actor y la productora, disfrutaron de viajes y citas, incluso unieron su talento en distintos proyectos, entre ellos, una película llamada ‘Dos Noches en Bilbao’.

Ochmann sostuvo una relación con Aislinn de 2014 a 2020; en 2021 inició un noviazgo con Paulina Burrola, el cual se extendió hasta el 2023 y en julio de 2024, se dio una oportunidad con Lorena.

