¿Michelle y Stephanie Salas cobraron un seguro millonario de doña Silvia Pinal?

La nieta y bisnieta de doña Silvia Pinal están en el centro de la polémica por un supuesto seguro.

September 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Michelle-Stephanie-Salas.jpg

Michelle y Stephanie fueron las beneficiarias de un seguro de vida millonario.

Tras el fallecimiento de la ‘Última Diva del Cine de Oro’ se desataron diversos rumores en torno a su legado, muchos que habrían desatado conflictos familiares entre la Dinastía Pinal.

La relación entre los integrantes de la familia, considerada una de las más influyentes del medio artístico, ha estado marcada por momentos de unión y amor, pero también de distanciamiento y rivalidad.

Ahora, un nuevo rumor indica que un seguro millonario llegó a generar más polémica entre Las Pinal.

El seguro millonario de ‘La Diva’

Doña Silvia Pinal tendría un supuesto seguro de vida con componente de inversión con la empresa MetLife, y dejó como beneficiarias a su nieta Stephanie y a su bisnieta Michelle. La póliza, vigente desde varios años atrás, habría acumulado un monto cercano a los 9 millones de pesos, según dio a conocer la comunicadora María Luisa Valdés Doria.

“Este seguro había caducado en el 2022 y nadie lo había cobrado. Michelle Salas se peleó con la aseguradora y exigió que se tenía que cobrar. La aseguradora, para no meterse en problemas, se lo dieron”, afirmó la periodista.

Stephanie y Michelle habrían cobrado el seguro de inversión de doña Silvia Pinal tras ser reconocidas como herederas de la póliza, lo que desató otro enfrentamiento familiar.

Alejandra Guzmán intentó frenar el cobro

Valdés Doria afirma que lo más delicado en el caso sería la postura de Alejandra Guzmán, quien habría intentado frenar el cobro del seguro de vida millonario.

“‘La Guzmán’ no estaría nada contenta con el cobro de los 9 millones, por lo que habría hablado a la aseguradora para pedir que no se les diera el dinero del fondo de inversión”, indicó.

La póliza de inversión es un producto híbrido entre seguro de vida y ahorro que permite acumular capital para diversos objetivos como retiro, educación o compra de un bien inmueble, además de garantizar protección económica a los beneficiarios, según explicó Valdés Doria. Y añadió que en algunos casos, incluye beneficios como anticipos por enfermedad terminal o retiro adelantado de fondos.

Trasciende que doña Silvia Pinal contrató el seguro con el objetivo de asegurar el bienestar de parte de su familia, específicamente el de Stephanie y Michelle, quienes aparecen en los documentos oficiales y las únicas con derecho a reclamarlo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
