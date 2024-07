Susana Zabaleta rompe en llanto al recibir emotiva sorpresa de su novio, Ricardo Pérez: FOTO

Susana Zabaleta ha captado nuevamente la atención del público. Sin embargo, esta vez no es por su talento artístico, sino por un emotivo gesto romántico de su pareja, el comediante Ricardo Pérez, quien siempre busca formas de sorprenderla.

El creador de “La Cotorrisa” encuentra maneras de estar presente en la vida de Susana Zabaleta. En esta ocasión, la sorprendió con varios arreglos florales de “El Patrón”, un detalle que se ha vuelto viral.

Él hizo que Susana Zabaleta rompiera en llanto al recibir las flores de “El Patrón”. El momento, compartido en la cuenta de TikTok de Flores el Patrón, muestra a la famosa visiblemente conmovida al recibir un ramo de flores y una delicada orquídea.

La artista no pudo contener las lágrimas, reflejando el profundo significado del gesto. "¡Señorita Susana, muchísimas felicidades!, aquí el patrón me mandó a traerle este hermoso detalle a la mujer más hermosa del universo. Quiere hacerle saber que, aunque no esté presente, siempre la lleva en su corazón. Y aunque no le gusten mucho las flores, quiere que sepa que su corazón siempre, siempre le gustará. El patrón la ama muchísimo”, dijo el representante de Flores el Patrón.

Tik Tok

Este mensaje fue acompañado por un ramo de girasoles, una orquídea, confeti y pétalos de rosa, todo orquestado por Ricardo Pérez, quien buscaba disculparse con su famosa novia por no poder estar con ella en ese momento especial.

Susana agradeció el detalle y conmovida envió un mensaje lleno de amor a Ricardo Pérez: “Mi amor, gracias, sé que estoy enojada contigo porque no estás aquí, pero te amo”.

“Es la primera vez que alguien me trata tan bien. Nunca nadie me había tratado como él. No le da miedo demostrar que está loco por mí", dijo la celebridad en una entrevista reciente.