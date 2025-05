Susana Zabaleta estrenó videoclip con su novio, Ricardo Pérez y las redes enloquecieron

Este 15 de mayo, Susana Zabaleta estrenó el videoclip oficial de su nuevo sencillo “Pecado Mortal”, el cual ha captado la atención del público por su contenido emocional y por contar con la participación especial de su pareja, el comediante Ricardo Pérez, conocido por el pódcast La Cotorrisa. El video, que forma parte del próximo álbum de la cantante titulado Mi Pecado Mortal, muestra una sesión fotográfica íntima donde la pareja refleja complicidad, ternura y una química innegable.

La canción, una intensa balada escrita por Doris Aghian Kiosquera, aborda un amor apasionado, desafiante y prohibido. El tema está dedicado a Ricardo Pérez, con quien mantiene una relación desde finales de 2023 tras conocerse en el reality Divina Comida México. El videoclip combina momentos personales de la pareja con una narrativa artística que resalta su conexión emocional.

Ricardo Pérez reaccionó a la dedicatoria de Susana Zabaleta

Ricardo Pérez, de 30 años, expresó en los comentarios del video que su participación fue una sorpresa: “Además fue sorpresa. TE AMO, MI REINA. Gracias por mantenerme… tan feliz. Voy a ver este clip setecientas veces”. Su tono irónico hace referencia a las críticas y bromas en redes sociales sobre la diferencia de edad de 30 años entre ambos, tema que la pareja ha enfrentado con humor y seguridad.

Susana Zabaleta, de 60 años, defendió su relación en una transmisión en vivo, desmintiendo rumores sobre mantener económicamente al comediante y afirmando que él “gana cuatro veces más” que ella.

¿Qué dice “Pecado Mortal” de Susana Zabaleta?

A pesar de las críticas, la pareja ha consolidado su relación, celebrando su primer aniversario en abril de 2025 con publicaciones en redes sociales que destacan sus viajes y momentos juntos. El videoclip ha sido bien recibido por los fans, quienes elogian la autenticidad de la pareja y el dramatismo de la canción, que refuerza el mensaje de un amor que desafía prejuicios.

“Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar / Quiéreme, lo mismo que te estoy queriendo yo / Mírame, con fuego en las pupilas de ansiedad / Tómame, que a todo estoy dispuesta por tu amor, y siénteme como te siento yo”, dice parte de la canción.

“Búscame, con el deseo ardiente de pecar / Y bésame, que sangren nuestros labios al besar / Júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás / Búscame, con el deseo ardiente de pecar / Y bésame, que sangren nuestros labios al besar / Júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás / ¡Tú me perdonarás!”.

El lanzamiento de “Pecado Mortal” se da en un contexto de gran actividad para Susana Zabaleta, quien también prepara el tour“10, La Gira Perfecta” junto a Rodrigo de la Cadena, con presentaciones a partir del 19 de junio en el Teatro Metropólitan. El sencillo es el primero de los 12 temas que conformarán Mi Pecado Mortal, un disco que, según la cantante, explora el amor, el despecho y la sensualidad a través de boleros.

