El novio de Susana Zabaleta envió un mensaje desde el hospital y preocupó a sus seguidores: ¿qué le pasó?

Ricardo Pérez, famoso comediante y conductor del popular podcast ‘La Cotorrisa’, alarmó a sus seguidores tras ser intervenido quirúrgicamente el pasado martes 6 de mayo. El standupero, de 30 años, compartió un video desde el hospital donde reveló los detalles de su condición, tranquilizando a sus fans.

Fiel a su sentido del humor, compartió una selfie en la que se le ve usando una máscara de oxígeno con una broma sobre el uso de sustancias que más tarde salió a aclarar.

¿Qué le pasó a Ricardo Pérez?

Ricardo Pérez fue hospitalizado debido a un problema en la rodilla que le impedía caminar, lo que derivó en una intervención quirúrgica. En el video compartido en su cuenta de Instagram (@ricardomedijo), el comediante explicó que se encuentra en recuperación.

“No estoy por entrar a cirugía, ya salí y pues ya nada más queda el camino a la recuperación”, señaló, y aclaró que todas las fechas de sus presentaciones siguen en pie.

Aunque no dio muchos detalles sobre su estado y diagnóstico, reveló que la operación se debió a un problema que viene arrastrando desde tiempo atrás.

Ricardo Pérez hospitalizado Instagram @ricardomedijo

“La rodilla, la rodilla, toda la vida he batallado con la rodilla y acabó de valer v… Pero ya, si quieren más detalles, pregúntenle a mi doctor”, explicó el standupero.

Poco después, compartió una historia donde explicó que tendrá que usar bastón, por ello, una persona le recomendó pedirle consejos a su colega, el también comediante ‘El Cojo Feliz’ sobre dónde compra sus bastones, ya que es conocido por usarlos para poder caminar.

“Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté (al comediante ‘El Cojo Feliz’) dónde conseguir uno chido (un bastón) porque solo encontraba de farmacia y me regaló uno el domingo y me dijo ‘ojalá lo uses poco’. P*nche tipazo”.

