Malillany Marín abandona Las Estrellas Bailan en Hoy: ¿Quién bailará con Marcos Montero?

Este martes 11 de noviembre, Malillany Marín dio la sorpresa en Las estrellas bailan en Hoy, pero no por excelentes calificaciones junto a Marcos Montero, sino porque decidió abandonar la competencia.

Lesiones la habían dejado fuera dos semanas, y aunque se esperaba su reincorporación a la temporada, Malillany Marín finalmente le hizo caso a su cuerpo y a las recomendaciones médicas, por lo que decidió claudicar.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz compartió su perspectiva, y anunció que piensa volver para la siguiente temporada.

“Todas mis ganas estaban puestas para cumplir con mi compromiso, en un ensayo, en una de las cargadas, sentí un tirón hasta la rodilla y es un desgarre de tercer grado”, dijo Malillany a nuestra cámara.

“Pensaba que haciendo terapias iba a adelantar el proceso, pero todo tiene un proceso, cada cosa tiene su tratamiento, y amo mi cuerpo”.

“Regresaré la próxima temporada a Las Estrellas Bailan en Hoy, porque sí quiero bailar para el público, es una deuda que me quedo”, adelantó Malillany.

“Me siento triste pero sé que estoy haciendo lo correcto, porque debemos amarnos siempre. Nos vemos pronto”.

Las estrellas bailan en Hoy José Luis Ramos

Pía Sanz toma el lugar de Malillany Marín

Marcos Montero no tuvo que bailar solo, y así como lo había hecho en mañanas previas, se presentó junto a Pía Sanz, quien ya había brillado en la pista durante la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero junto a Moisés Peñaloza.

La excelencia de Pía es conocida por el jurado, por lo que les exigirán más, y al menos este martes, sus calificaciones no fueron las mejores.

