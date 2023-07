Supuesta aparición durante velorio Talina Fernández causa conmoción y su hijo habla

Además de la tristeza por la muerte de Talina Fernández, en su velorio se generaron dudas y sorpresas por una inexplicable aparición.

Varias personas reportaron ver una mujer vestida de negro en el techo de la casa de La dama del buen decir. Al respecto, Coco Levy, uno de los hijos de la presentadora, se pronunció:

“Yo escuché una cosa extraña, la primera noche que estuvo aquí la prensa, alguien se subió al techo a fumar”.

“Primero que nada, lo que más le gustaba a mi mamá en la vida, era fumar y no había nadie que se haya subido al techo, pero te juro, te juro que no es fácil subirse. No lo sé, no les puedo decir, mi madre siempre fue mágica y fue majestuosa”, dijo el hijo de Talina Fernández. ¿Habrá sido ella?

Por cierto, también compartió que la pérdida irreparable de su madre le provoca un gran dolor, pero no sabe expresarlo a través de lágrimas. “Yo como el hijo mayor, me creí desde muy chico que tenía que ser el fuerte; entonces, soy muy poco hábil para llorar, creo que llorar salva las almas y yo no soy muy hábil para hacerlo”.

Asimismo, Coco Levy contó que el novio de su madre seguirá siendo parte del afecto de la familia. “No, no se casó, hicieron un pacto como de matrimonio, porque hacer un matrimonio a los 80 años es una pérdida de tiempo y de dinero. Para nosotros, hoy José Manuel es un hombre que siempre estará aquí y que siempre estará en nuestros corazones”, dijo sobre José Manuel Fernández, el hombre que Talina conoció por una visita al supermercado y que la llenó de amor durante sus últimos meses de vida.