“Soy el Judas, pero no soy traicionera": Ofelia Cano da la cara ante escándalo por audios filtrados

A casi un mes de la muerte de Dulce la cantante, su nombre resuena por un escándalo provocado por la filtración de audios que tenía en su poder la actriz Ofelia Cano, donde Romina Mircoli despotricaba contra su famosa mamá.

En el escándalo se vio involucrado el vidente Jorge Flores, quien fue gran amiga de Dulce, y que señaló a Ofelia de haberle compartido los audios, sin nunca decirle que los debía guardar cuidadosamente.

Así que ahora Ofelia Cano decidió dar la cara: “Dice Jorge que nunca le dije que no los compartiera, efectivamente, das por hecho (que los guardaría). Aunque mucha gente me dice que lo hice con alevosía, que seguramente me pagaron, no tengo ningun remordimiento”.

En entrevista con el programa Hoy, Ofelia Cano admitió:

“Yo no me equivoqué, no mandé los audios ni para negociar, ni colgarme de Dulce, definitivamnte no. Soy el Judas, pero yo no soy traicionera”

Al preguntarle si escribiría un libro sobre todos los secretos que sabe de Dulce, Ofelia Cano respondió: “No escribo mis memorias... Cómo crees tú que voy a ser capaz”. Sin embargo, luego dijo que tras esta situación “Me prendieron la mecha, ¡(si quiero) no escribo uno, escribo dios! Hay mucha tela de donde cortar, pero ¿qué crees? ¡No!”.

La hija de Dulce acusó a Ofelia de actuar con alevosía

“Fue algo premeditado”, sentenció Romina Mircoli. “Le creo a Jorge porque creo que Ofelia no solamente no le dijo que no los mostrara, sino que además habrá comentado que haya sido de esa manera. Ella sabía perfectamente lo que hacía y cuál era la finalidad”.

“A mí no me llamó ni me buscó, y no lo hizo, porque hasta el mismo Jorge Flores tiene mi teléfono”, dijo Romina, quien resaltó que su madre se peleó con Ofelia, aunque “entre amigas se sabían secretos”-