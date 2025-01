Un amigo de la hija de Dulce desmintió rotundamente los abusos a su mamá y mandó un fuerte mensaje: VIDEO

Dulce murió hace una semana , pero las revelaciones sobre la supuesta relación conflictiva con su hija, Romina Mircoli, desataron una ola de críticas en redes sociales.

La controversia inició cuando Francisco Cantú, amigo cercano de la cantante, acusó a Romina de haber explotado y manipulado a su madre con el fin de asegurar su herencia. Sin embargo, Eduardo Acosta, amigo de Romina, salió en su defensa y envió un contundente mensaje para desmentir las acusaciones.

¿Qué dijo Eduardo Acosta, el amigo de Romina Mircoli?

La periodista Ana María Alvarado le preguntó a Eduardo Acosta para su canal de YouTube sobre cómo era la relación de Dulce con su hija Romina , y él desmintió la versión que circula en redes: “Es lamentable la forma en la que la gente se está expresando, pero de alguna manera quisiera decir que lo entiendo”.

El amigo de Romina, a quien conoció desde el 2011, explicó que este tipo de actitudes y comentarios negativos se dan sobre todo cuando no conocieron la vida privada de ambas.

La cantante Dulce murió la tarde de este 25 de diciembre Getty, Freepik

Reveló que él miró en varias ocasiones que convivió de cerca en casa de Dulce, vieron películas, las mamás se conocieron y hasta prepararon de comer, y en ningún momento había tensión entre ellas, sino al contrario, que había “una convivencia muy familiar”.

Luego, agregó: “Realmente Romina nunca fue así. De hecho, yo estoy consciente de que amistades iban y la visitaban”.

Sobre el rumor de que Romina intentó aventar a Dulce de las escaleras, la amistad negó que esto pudiera ocurrir y dijo que la relación de madre e hija era “muy buena”.

Finalmente, le envió un fuerte mensaje a quienes critican a su amiga .

“No tienen idea, en verdad, de cómo fue. Yo estuve en ese momento cuando le daban noticias muy fuertes a Romina y era muy triste verla romperse, tener que abrazarla (...) Es muy respetable su opinión, pero no crean esas cosas negativas que se dicen de ella”, contó.

La revelación de Eduardo Acosta surgió días después de una publicación de Romina en donde recordó a su mamá tras su muerte.

Romina despidió a su mamá, Dulce, con este emotivo mensaje

En su Instagram, Romina Mircoli, compartió una reflexión para recordar a su mamá, la cantante Dulce:

Esta fue la publicación que Romina Mircoli dedicó a su mamá, Dulce. (Instagram @_mircoli_)

“No tengo en mi corazón más agradecimiento con Dios. No puede haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar y quizás no pare nunca. Pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias. Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en qué forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí”.