¿Sofía Rivera Torres quiere ser mamá? Esto respondió la ex participante de LCDLFM

Sofía Rivera Torres ha tenido, en el último año, un impulso considerable en su carrera. Ahora, en entrevista para TVyNovelas, la famosa nos confiesa si su trabajo está por encima de sus deseos de ser mamá.

La actriz y conductora tiene una larga carrera de 15 años en la industria del entretenimiento, participando en varias telenovelas y programas; sin embargo, fue su participación en “ La casa de los famosos México ” lo que acabó por darle mayor fama entre el público.

Ahora, Sofía Rivera se encuentra disfrutando de un bien merecido éxito que ha logrado obtener tras varios años de trabajo. Durante la charla con TVyNovelas, la famosa nos cuenta cómo vive este momento:

“Estoy muy agradecida, sin duda creo que esto es cosa de Dios, porque él sabe cuándo te manda los proyectos; es una realidad que los personajes te eligen, porque creo que alguien te los manda, y me siento muy afortunada, llevo la mitad de mi vida trabajando (...), y la verdad es que agradezco estar hoy en día donde rezaba por estar, tener los proyectos y la exposición que quería”, aseguró Sofía.

¿Y LA MATERNIDAD? SOFÍA RIVERA ES DE LA IDEA DE “TODO A SU TIEMPO”

Sofía Rivera Torres se ha erigido como un ejemplo de mujer trabajadora que cumple con todas sus metas, y entre ellas se encuentra la de formar una familia con su esposo, Eduardo Videgaray . Sin embargo, aunque la actriz nunca ha descartado el ser mamá, de momento eso no es posible debido a la gran carga de trabajo que ambos tienen.

“Me muero de ganas de ser mamá, ya me empieza a dar ‘baby fever’, a Edu también, él tiene mucha prisa por hacerlo, pero llevo toda mi vida rezando por estar donde hoy estoy, entonces confío en que los tiempos de Dios son perfectos, y que si él hoy me está mandando estos proyectos, es para vivir el presente”, consideró la actriz, quien asegura que tendrá bebés cuando se sienta lista para darles toda la atención: