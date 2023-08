Sofía Rivera Torres lanza tremendo zarpazo contra el público y exhabitantes de LCDLFM

Sofía Rivera Torres no tuvo el apoyo necesario del público para permanecer durante una larga estancia en La Casa de los Famosos México. Se convirtió en la segunda eliminada de la temporada, sólo por detrás de Marie Claire Harp.

La expulsión de la esposa del conductor Eduardo Videgaray no fue nada amistosa pues salió de pleitos con varios de sus compañeros de LCDLFM, entre ella dos de los “estrategas” de la competencia, Sergio Mayer y Poncho de Negris.

El conflicto se detonó cuando Sofía decidió mudarse de bando y pasó de ocupar el cuarto infierno al cielo, algo que sus excompañeros de habitación vieron como una “traición” y emprendieron una campaña para sacarla de la competencia.

Sofía no quedó conforme con los resultados y lo expresó en una candente publicación en sus redes sociales en la que expuso abiertamente que no estaba a favor en la forma con la que se manejaron ciertos exhabitantes, entre ellos su mayor rival, Sergio Mayer, quien resultó cuarto finalista de La Casa de los Famosos México.

En medio de la gala final en la que resultó ganadora Wendy Guevara, escribió un comunicado en el que dijo:

“Durante semanas vieron cómo atacaban a otros participantes, a sus reputaciones, sus trayectorias, su prestigio… y el público aplaudió. Después comenzaron a meterse con las familias e historias familiares, lo más íntimo y preciado que tiene un ser humano. Ellos dentro agredían la memoria de familiares que ya no están con nosotros mientras los fandoms atacaban hasta a los hijos pequeños de algunos participantes… y el público aplaudió".

Tal parece que la inconformidad de Sofía estalló ante el desacuerdo del público por el plan que tenían los integrantes del “Team infierno” de repartirse entre ellos el premio ganador de cuatro millones de pesos.

“Y, ahora que le quieren quitar el dinero es que se enojan?, ¿ahora sí les parece que quitarle dinero es cruzar una linea?. No cabe duda que el dinero saca lo peor de la gente y el público, al igual que ellos, también se dió a conocer. Nadie que se indigne ante este hecho, y no por los anteriores, tiene derecho de juzgarlos”, dijo.

Team infierno lanza su último reto en La Casa de los Famosos México Instagram @lacasafamososmx

En la publicación de instagram que obtuvo más de mil comentarios, siguió diciendo: “No habré subido 3 millones de seguidores ni me gané el premio de los 4 millones de pesos pero avancé mi carrera con la integridad, entereza y los valores que me caracterizan. Sin doblegarme, sin traicionarme y sin dejarme seducir por ninguna cantidad de fama o dinero”.

Y concluyó yéndose a la yugular con varios: “Hoy más que nunca atesoro a esta gente que me sigue y acompaña en mi trayectoria y en mi vida. Mis ‘seguidores’ a quienes me refiero como mi cyberfamilia, comparten mis valores. Quienes me siguen son gente noble, culta, con sentido del humor (y por lo tanto inteligente), pero sobre todo son gente con raciocinio. El #TeamSofia siempre fue aquel que no perteneció a la borregada porque quien tiene la capacidad de pensar y cuestionarse las cosas, somos los más difíciles de manipular”.