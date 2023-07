¿Es posible ver ‘La casa de los famosos México’ por Amazon Prime? Así puedes hacerlo

Hay buenas noticias para los fans de “ La casa de los famosos México ”. No sólo podrás ver el reality show a través de Vix Plus exclusivamente, pues ahora podrás acceder a parte del contenido mediante Amazon Prime Video.

No cabe duda que “La casa de los famosos México” ha convencido a más de una persona para suscribirse a Vix Plus, y es que el contenido que aparece en redes sociales o en los resúmenes semanales por Las Estrellas puede no ser suficiente.

¿Cómo puedes ver “La casa de los famosos México” por Amazon Prime Video? Conoce paso a paso cómo aprovechar al máximo tu suscripción a Vix Plus, y a qué contenido tendrás acceso.

“LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO": ASÍ PUEDES VERLO EN AMAZON PRIME VIDEO, PASO A PASO

Con Amazon Prime Video podrás obtener acceso a “La casa de los famosos México” con el siguiente paso a paso:

Entra a primevideo.com

En el buscador de la plataforma pon “La casa de los famosos México”

Selecciona el contenido que deseas ver

Comienza con tu suscripción a ViX+ para obtener más contenido del reality show

Como nuevo usuario de Amazon Prime Video y ViX+, por tres meses pagarás el primer mes 25 pesos. Lluego de ello, pagarás 119 pesos al mes por el contenido de ViX+. Debido a que Prime es gratis para los primeros suscriptores, los siguientes dos meses pagarás 248 pesos.

Si no eres nuevo suscriptor de Prime Video, pero quieres obtener el paquete, pagarás 372 pesos por tres meses de ambos canales de streaming. Luego de los tres meses de la oferta, seguirás pagando 99 pesos por Amazon Prime y 119 por ViX+ cada mes.

CONTENIDO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO” AL QUE PODRÁS ACCEDER EN AMAZON PRIME

Si te suscribes al paquete de Amazon Prime Video y ViX+ , tendrás derecho a ver:

Los mejores momentos de “La casa de los famosos México”

Perfiles del reality show

Galas estelares

Aparte de todo esto, ViX+ brinda el 24/7 de todas las cámaras de “La casa de los famosos México” para que no te pierdas un solo segundo del chisme, ¿qué esperas?