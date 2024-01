¡Sin piedad! Alfredo Adame llama a Wendy Guevara: “Viejo, feo, gordo, inepto y amorfo”

Alfredo Adame lo persigue el escándalo, para él no es raro encontrarse en el top cinco de los personajes más polémicos del país, y este año no es la excepción, ahora el actor se le fue a la yugular a Wendy Guevara, a quien, sin decir propiamente su nombre, calificó como “un viejo amorfo y feo”.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Adame habla sin pelos en la lengua sobre este conflicto, además, nos cuenta cómo está de salud, desmiente que se encuentre en bancarrota, y asegura que jamás tendrá un acercamiento con sus hijos.

¿Cómo cerraste el 2023 y de qué forma inicias el 2024?

Fue un año maravilloso en todos los sentidos, no hay nada que me cause un problema o que me provoque arrepentimiento, yo sigo siendo el mismo de siempre, con la autoestima hasta arriba y valiéndome sorbete lo que mucha gente piense de mí. Algo muy importante que me pasó en 2023 es que descubrí un grupo de fans muy amplio de jóvenes que me siguen gracias a las “mentadas de ma...”, eso les encanta, y cuando me ven hasta me piden foto y me dicen: ‘no manches lo que hiciste a éste (famoso) o le contestaste a la otra (famosa).

¿Disfrutas estar en el ojo del huracán, te gusta?

No es que me guste, me ponen en el ojo del huracán, son situaciones que se han dado: los pleitos, las contestaciones y todo ese rollo me lleva a estar en la polémica, pero no creas que ando buscando meterme en esas cosas, porque fama ya tengo; yo entré un día a la televisión y al otro ya era el más famoso, y así me he conservado por 35 años, siempre

estoy en el top cinco del ranking. Sexenios van y vienen, entra un pre- sidente y en ese sexenio el más famoso es él, el deportista de moda, el político que meten a la cárcel, algún otro personaje que algo hizo, y Alfredo Adame, sin buscarlo, simplemente por ser yo, alguien me busca y le con- testo, como le pasó a Laura Bozzo, a Laura Zapata, al imbécil de Carlos Trejo, del Rey Grupero... y a todos termino poniéndolos en su lugar.

De hecho, el enfrentamiento más reciente fue con Wendy Guevara, ¿qué sucedió?

Nada, es un viejo feo, inepto e ignorante que no tiene ninguna gracia, absolutamente nin- gún talento, que es producto de gente que lo quiso usar para ganar dinero y creyeron que iban a engañar a miles de per- sonas; armaron una gira con alguien que no tiene prepara- ción y ninguna habilidad, destreza ni nada, lo único que es, es un viejo feo y amorfo.

Lo que pasa es que en una entrevista me preguntaron qué opinaba de eso, y les dije que entendía que le hicieron una gira de 10 eventos, que fue a un teatro o auditorio de cuatro mil personas y llegaron 400, y luego fue a otro lugar de mil 500 personas y había 80 boletos vendidos, un verdadero fracaso... Pensaron que iban a engañar a la gente con una persona que no sabe hacer nada más que pararse ahí y mostrar sus miserias y su ignorancia. No puedes engañar a la gente de esa manera, se hubiera metido a estudiar DJ o a tomar clases de canto o algo; ganó un reality show donde no hizo nada significativo, además de ser bastante sangrón y desagradable, y luego quisieron sacarlo como si fuera la gran estrella que México esperaba, y no. Su caso, por ejemplo, es muy diferente a Peso Pluma, quien salió de la nada, pero de repente la pegó increíble porque tiene ese talento de enamorar a la gente con su música, pero este gordo feo era como llevar de gira al hombre elefante.

Por cierto, Wendy Guevara hizo unas declaraciones muy fuertes en tu contra...

Sí, de hecho, hace unos días di una entrevista a una persona que sólo quería amarrar navajas, y sale este viejo feo, este marrano –porque no es otra cosa– diciendo que yo soy un viejito amargado, pit... chico y una serie de insultos que me dijo.

¿Te refieres a Wendy?

Yo no digo nombres porque luego van y te demandan, como son unos muertos de hambre, luego quieren ganar dinero a cos- ta mía, pero dijo que él sí me partía la ma... y una sarta de estupideces, y yo creo que ese marrano no tiene ni oportunidad, de tres (golpes) se va al suelo, porque su única gracia es andar en antros haciendo puras estupideces, sin valores ni principios, sin escrúpulos y sin nada, y a mí, obviamente, ni me viene ni me va porque no está a la altura, es un pobre diablo acomplejado... Imagínate el tipo de vida que ha de haber llevado (...), y no estoy diciendo nombres, tú lo dijiste y yo estoy hablando de una cierta persona.

Acláralo, por favor, ¿eres homofóbico?

No, yo no soy homofóbico, no tengo absolutamente nada contra nadie, yo no reconozco sexos ni géneros ni etnias ni religiones ni absolutamente nada, desde niño reconozco seres humanos; yo no reconozco homosexuales, heterosexuales, lesbianas, católicos, judíos, musulmanes, negros, blancos, amarillos... Yo no reconozco nada de eso, lo que me importa es su forma de comportarse, su actitud y su conducta.