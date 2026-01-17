Sigue el calvario de Fernando del Rincón ante virus misterioso: “Ningún médico sabe qué es”

Fernando del Rincón no halla otro adjetivo que “espantoso” para definir lo que le ha pasado desde los primeros días de 2026 a causa de una enfermedad que contrajo en Cancún.

El periodista de CNN incluso tuvo que “desaparecer” de su programa, lo cual alarmó a sus seguidores a tal punto que la esposa de Fernando tuvo que publicar varios videos en redes sociales para contar lo que estaban viviendo.

Fernando reapareció este jueves en la pantalla de CNN pero su calvario sigue porque a pesar de recuperarse, sigue sin saber qué le pasó.

“Hay unos contagiosos espantosos, terribles de... no sé que sea, Covid no era, influenza tampoco, es una cosa espantosa y terrible que cada vez se reporta más”, dijo Fernando del Rincón en el primer segmento de su noticiero.

La rara enfermedad de Fernando del Rincón

Jullye Gilibert, su esposa fue la que estuvo a cargo del periodista durante las dos semanas en que la enfermedad lo tuvo en cama y sin ceder pese a los medicamentos que le recetaban.

“Me lo tuve que llevar a urgencias el miércoles a medianoche”, contó Jullye la semana pasada.

Un día antes, Jullye Giliberti, había hecho un primer pronunciamiento para contar que la razón de su ausencia fue una enfermedad “horrible”.

“No puede ni hablar”, dijo Gilaberti.

Como lo informamos en TVyNovelas, los malestares del periodista, que tiene un segmento muy popular entre los latinos que viven en Estados Unidos en la cadena CNN, comenzaron luego de haber pasado el fin de año en su casa de Cancún.

Al principio, Jullye y los médicos intentaron un tratamiento con antibióticos y remedios caseros, pero la salud de Fernando del Rincón empeoró hasta le punto de que tuvo que ser hospitalizado.

¿Qué le dicen los médicos a Fernando del Rincón?

Visiblemente recuperado pero todavía con algo de ronquera en la voz, Fernando del Rincón explica ahora el suplicio que vivió.

“No sé que sea, nadie nos dice nada, lo que sé es que es una enfermedad difícil”, dijo Fernando quien se mostró preocupado por el hecho de que los médicos no sepan qué virus lo atacó.

Fernando del Rincón espera retomar con normalidad su programa y al final de su discurso de reaparición alertó a los televidentes.