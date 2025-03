Shanik Berman explotó contra la mamá de Gala Montes por criticarla en la entrevista con Adrián Marcelo: VIDEO

Shanik Berman reaccionó a la polémica entrevista de Adrián Marcelo con la mamá de Gala Montes, Crista Montes , y no perdonó a esta última por haberla criticado. La periodista y exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, fue dura y directa con su respuesta.

A lo largo de la charla entre el youtuber, la exmánager se refirió a Shanik como una persona “venenosa” y contó una anécdota que pasó con ella: “La llevé a una entrevista y le dijo: ‘¿entonces mantienes tu casa?’. Se le preguntó a la niña y dices: ‘hija de tu pelona, esta me la vas a pagar’”.

Ante esta fuerte acusación, la periodista no se quedó callada y desmintió que los hechos hayan ocurrido así.

“No le pregunté así, le pregunté: ‘¿tus papás te abrieron una cuenta? Fíjate que te abran una cuenta a tu nombre, para que, cuando tú crezcas, tú tengas ese dinero porque lo estás trabajando tú”, relató Shanik en su programa en Grupo Fórmula.

Además, cuando entró a “LCDFLM” Shanik y Gala hablaron sobre esta entrevista y la actriz de “Diseñando tu amor” (2021) le dio la razón, una declaración que coincide con la acusación que la famosa hizo en un video en vivo en donde señaló a su mamá por malos tratos.

Luego, Shanik se dirigió directamente a Crista Montes y le advirtió:

“Yo no te quité tu dinero, yo no tengo por qué pagarte a ti nada”.

Horas después, Crista se pronunció directamente sobre las declaraciones de Shanik, y publicó un comunicado en donde se digirió a la prensa en general por los “malentendidos” que surgieron a raíz de la entrevista con el youtuber.

“Shanik, no había visto que apoyaste el derecho a réplica y te ofrezco una disculpa si mi reacción fue apresurada y sin procesarla. Agradezco que estés a favor de conocer los dos lados de la historia; en esta historia, falta mucho por contar…”, escribió.

La mamá de Gala Montes publicó este comunicado tras su entrevista con Adrián Marcelo. (Instagram @sargentomatute)

¿Qué dijo Crista Montes sobre la entrevista con Adrián Marcelo?

En su cuenta personal de Instagram, Crista Montes compartió un comunicado de prensa para aclarar lo que está pasando tras haber dado la entrevista a Adrián Marcelo y en donde, en la mayoría de la charla que dura 2 horas, habla sobre su propia hija, Gala.

“Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora”, expresó.

