Sergio Mayer se defiende de quienes lo llaman estafador: "¡A nadie le he robado!”

El jueguito y las bromas pesadas del “Team infierno” pasaron a otro nivel desde que Sergio Mayer marcara distancia con sus compañeros de La casa de los famosos. A unos les quitó el habla, a otros los dejó de seguir en redes y a Poncho De Nigris le declara la guerra, públicamente, después que el nacido en Monterrey lo llamara “escoria”.

En entrevista con TVyNovelas, el cantante de Garibaldi asegura que tratará de no mencionarlo más, pues ha sentido que siempre lo utiliza para llamar la atención. “Eso es lo que él quiere y, realmente, Poncho vive de eso, de la polémica en redes, en cambio yo vivo de mi trabajo, de mi creatividad, de producir”.

Ante las acusaciones de estafa y aprovechamiento, Sergio responde a esta publicación: “No hay una sola persona que pueda decir que le he robado, de verdad no hay nadie que pueda decir que tenga un problema conmigo porque le robé, todos se sienten mal porque yo genero más, y lo entiendo, soy el productor, soy el creativo, soy el que invierte y sí, gano más que a los que contrato”.

Un tajante Sergio Mayer explota contra aquellos que se lo acaban en entrevistas, redes sociales y conversaciones de pasillo. “Todos me envidian, pero te digo algo, me podrán envidiar e imitar, pero la luz y la esencia no me la pueden robar”, afirmó.

La relación con el “Team infierno” que formaron dentro del reality show de Televisa va en picada una vez que Mayer los dejó de seguir en redes sociales. Ante la molestia de sus compañeros, el artista admite que no sabía que les dolería tanto el “unfollow”, pues hasta el mismo Nicola Porcella dice que no son amigos, sino compañeros del medio. “Yo no sabía que a los que hacen vida en redes, dejarlos de seguir les afecta tanto, pero no los dejé de seguir porque tuve un problema, al contrario, los adoro, pero se me satura el celular con tantas personas y yo necesito cierta información, entonces les molestó mucho que yo dijera que no son mis amigos, o sea, hablar de una amistad implica algo mucho más grande que convivir en un reality, y todos se me vinieron encima”.