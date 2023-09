Sergio Andrade le provocó un aborto a Gloria Trevi en 1995

A través de su bioserie, producida por Carla Estrada y transmitida por el canal las estrellas y la plataforma de streaming VIX, Gloria Trevi ha hecho conmovedoras revelaciones en las que narra el infierno que vivió al lado de Sergio Andrade, quien era su productor y mánager durante la década de los 80 y 90.

Fue en el capítulo 22, que aún no llega a la señal abierta, que la cantante contó cómo perdió a su primer bebé por una atrocidad de Andrade.

Según la historia que presentaron en el episodio, Gloria filmaba la película Una papa sin cátsup, en 1995, cuando se embarazó por primera vez del productor. En ese momento ella no lo sabía, pero se dio cuenta luego de una caída en medio de las grabaciones.

Ya luego de enterado, Sergio la envió engañada a Houston con Mary Boquitas, prometiéndole que los mejores médicos harían hasta lo imposible por salvar su embarazo después del golpe que se dio en la locación de la cinta.

Una vez en Estados Unidos, Trevi vivió uno de los peores dolores de su vida. “Me dijeron que el niño estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo. Yo lloré, no quería. Luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día él tendría un hijo conmigo”, dijo la intérprete, confirmando que Andrade planeó la suspensión del embarazo porque no quería tener hijos.

Al final del capítulo, Gloria se conmueve y entre lágrimas afirma: “Fui débil, fui cobarde, fui estúpida”.

Estas declaraciones de la artista coinciden con lo que dijo Mary Boquitas en su podcast, espacio en el que mencionó que Sergio Andrade acostumbraba a mandar a las jovencitas a una clínica en Estados Unidos para les practicaran abortos y así deshacerse de las criaturas.