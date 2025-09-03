Suscríbete
Famosos

Villanos de ‘Quinceañera’ se reencuentran tras 38 años

‘Leonor’ y ‘Memo’ se volvieron a ver las caras después del daño que se causaron en la trama.

September 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Ligarde-Nailea-Norvind.jpg

‘Memo’ y ‘Leonor’ se reencontraron tras casi 40 años de protagonizar ‘Quinceañera’.

Instagram

“Después de décadas y darse cuenta que SI hay cosas que no cambian”.

Producida por Carla Estrada, la telenovela ‘Quinceañera’ fue un melodrama juvenil protagonizado por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas, en 1987.

La historia, basada en la película del mismo nombre, de 1960, fue reconocida por ser una de las primeras en abordar temas como violación, delincuencia juvenil, consumo de drogas y embarazo adolescente.

Para encarnar estas problemáticas, no podían faltar las participaciones antagónicas de Sebastián Ligarde, Nailea Norvind, Julieta Egurrola, Ana Bertha Espín y Armando Araiza, entre otros.

Villanos se reencuentran a 38 años de éxito

Ligarde y Norvind dieron vida a ‘Leonor’ y ‘Memo’, y aunque se hicieron daño en el melodrama, a casi 40 años de su estreno los actores se volvieron a ver, dejando al descubierto que existe amistad y que perdura después del tiempo y los sets de grabación.

Fue Sebastián el encargado de publicar una fotografía junto a Nailea. Ambos lucen sonrientes, celebrando su reencuentro.

La postal incluye una foto de 1987 y otra de 2025, en ésta última se ve a los actores brindando por el placer de volverse a reunir.

“Reencontrarme con una de mis amigas más queridas Nailea Norvind después de décadas y darse cuenta que SI hay cosas que no cambian. Como el amor auténtico de una amistad real. Estoy feliz”, escribió Ligarde.

Además, Sebastián colgó otras imágenes de diferentes escenas de la telenovela, una de ellas donde utiliza la frase “¡Sereno moreno!”, que era recurrente cuando quería intimidar a otros.

Seguidores del melodrama no dudaron en hacerles saber a los actores lo mucho que disfrutaron la trama y cómo se extrañan más histriones como ellos.

¿Cómo evolucionaron sus carreras?

Nailea no se ha despegado de la televisión, el teatro y el cine. Su carrera ha impulsado proyectos artísticos enfocados al desarrollo emocional mediante el arte y la escritura. Actualmente se presenta en el Teatro Helénico con la obra ‘Los últimos días de Judas Iscariote’, al lado de un gran elenco encabezado por Silverio Palacios, Mónica del Carmen, Luis Fernando Peña y Pedro de Tavira, entre otros.

Por su parte, Sebastián se alejó de la pantalla, pero no de la actuación, pues dirige su propia academia en Miami, donde reside. Recientemente presentó a su esposo, Jorge López, mostrando lo felices que están en su matrimonio.

Nailea Norvind Sebastián Ligarde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
