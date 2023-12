Se viraliza un video de Luis Miguel, muy bien acompañado en un restaurante de CDMX

Luis Miguel sorprendió a sus fans al anunciar nuevos conciertos para este 2024

Fue este 8 de diciembre que Luis Miguel ofreció un show en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Luego de esta presentación, “El Sol” regresó a la Ciudad de México para pasar un tiempo de descanso antes de volver al trabajo ayer, 10 de diciembre, cuando estuvo en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.

Fue precisamente en su regreso a la Ciudad de México que Luis Miguel fue captado en un lujoso restaurante ubicado en Polanco. El video pronto se viralizó, y en éste el cantante luce en buena forma, además de que estuvo muy bien acompañado por dos bellas mujeres.

CAPTAN A LUIS MIGUEL EN UN RESTAURANTE DE POLANCO: EL VIDEO VIRAL

En el video, grabado en la noche de este sábado 9 de diciembre, Luis Miguel se aprecia en el exclusivo restaurante Emilio acompañado de su novia, Paloma Cuevas , una de las hijas de la diseñadora, y Michelle Salas, la hija de “El Sol”.

Michelle Salas, vestida de blanco, sale del restaurante en primer lugar; luego aparece una amiga de la famosa y, segundos después, aparece un sonriente Luis Miguel resguardado por uno de sus escoltas. El cantante, de buen humor, se despidió de la mano de una persona antes de irse.

Por otro lado, la hija de Paloma Cuevas apareció con el rostro cubierto por su cabello debido a que es muy celosa de su identidad, por lo que no se deja ver mucho en público.