Se revela que el prometido de Alma Cero, Enrique Orozco, está casado: estas son las pruebas

La actriz sorprendió al mundo del espectáculo cuando Alma Cero reveló su compromiso matrimonial con el doctor Enrique Orozco, dicho médico es conocido en el mundo del entretenimiento nacional por ser el profesional que ha realizado procesos capilares a algunas personalidades.

Asimismo, luego de que la actriz compartiera su compromiso en redes, se comenzó a esparcir el rumor de que el prometido está casado.

Revelan que el prometido de Alma Cero está casado

Durante una transmisión del programa de Imagen Televisión ‘De primera mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que la esposa del doctor Enrique Orozco se comunicó con él. Asimismo, aseguró que la mujer le mandó mensaje para enviarle las fotografías de sus boda, esto con la finalidad de mostrar pruebas de que actualmente se encuentra casado.

“Frida (la esposa) se pone en contacto con un servidor y me dice: ‘Yo soy la esposa de Enrique Orozco’ y de repente me cayó el veinte (...) y me manda las fotos”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

También Frida reveló que su esposo “le quitó" a su hijo y no ha permitido que lo vea desde su separación. Estas afirmaciones dejaron a los conductores del espectáculo sorprendidos y pidieron que tanto Alma Cero y Enrique Orozco deberían aclarar la situación.

Alma Cero sabe sobre la actual situación de su prometido

Al cabo de unos minutos, la pareja dio una entrevista al mismo programa, aquí, aclararon la situación. Enrique Orozco afirmó que sí, está casado con Frida, pero comentó que ya llevan más de un año separados. También habló sobre la custodia de su hijo:

“La realidad es que yo tengo la custodia del niño desde el 22 de agosto de 2023. Ella pidió que todo fuera por vías legales y eso estamos haciendo, en realidad no estoy haciendo nada ilegal (...) no es que no la deje ver al niño, el juzgado va diciendo los procesos”.

Por otra parte, Alma Cero afirmó que sabe que su prometido está casado y que también actualmente están viviendo con el pequeño de Enrique:

“Se que lleva más de un año separado, sino de otra forma no hubiera podido haberme aproximado a él (...) Para mí está clarísimo quién es él. Primer fue mi amigo, tiene las mismas herramientas que yo, es un gran ser humano, es un generoso, es un gran papá”, detalló.