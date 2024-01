Una joven mexicana fue detenida en el aeropuerto y el video se volvió viral

Una joven mexicana a través de su cuenta de TikTok narró un impresionante momento que vivió, a lo que ella llama una “Alerta de Aeropuerto”. La influencer, contó que las autoridades migratorias de Nueva York la estaban buscando.

¿Qué sucedió con la joven mexicana en el aeropuertio?

La usuaria de nombre Dany Torres compartió en sus redes sociales como fue que una simple diadema ocasionó que se casi se metiera en problemas con la policía extranjera.

“Yo temí por mi vida, porque hasta el pasaporte mi quitaron. Yo venía de Nueva York, pasé los filtros de seguridad, todo bien con maleta de mano, pero ya que estaba comprando mi café vi que pasaron dos policías mujeres corriendo y me buscaban a mí”, detalló.

La joven mexicana vivió un inesperado momento en un aeropuerto de Estados Unidos. (Freepik)

Dany dijo que los agentes estaban buscándola y llegaron hasta donde ella estaba, ahí, la tomaron de los brazos y le pidieron de favor que los acompañara. Tras esto, dice que la escoltaron hasta un cuarto donde le comentaron que le tendrían que hacer de nuevo una inspección, porque supuestamente detectaron algo inusual con los rayos x.

“Yo iba supertranquila pues porque yo sabía que no traía nada, pero ellos estaban supernerviosos”, dijo.

¿Por que detuvieron a la tiktoker Dany Torres?

La tiktoker seguía compartiendo el mal momento que vivió aquella vez y contó que incluso le habrían quitado su pasaporte. Ante esto, le mostraron la pantalla de los rayos x, pues parecía que portaba un arma metálica.

“Por un segundo sí dije: ‘A lo mejor cuando me metí al baño o en el Airbnb me metieron algo’. Me empecé a poner nerviosa, me estaban enseñando que yo traía algo, llegó un señor supergrande, me dijo que debían abrir mi maleta”, detalló.

Asimismo, explicó que los trabajadores del aeropuerto comenzaron a revisar lo que traía: “Abrió mi cosmetiquera y dijeron: ‘Ya lo encontré', lo abre y era mi diadema”. Por alguna extraña razón, el accesorio para cabello aparecía en los rayos x como si se trataran de picos o cuchillos. Luego de que la policía encontrara el artefacto comenzaron a decir ‘Ah, es una diadema’.

Finalmente, dice que la dejaron ir y que le pidieron disculpas por la situación. Sin duda, una experiencia un tan desagradable por la preocupación de la influencer.