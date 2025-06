¿Se reconciliaron? Gabriel Soto y Geraldine Bazán reaparecen juntos por una ocasión especial

Después de años de distancia, Gabriel Soto y Geraldine Bazán volvieron a convivir en público para acompañar a su hija menor en una emotiva graduación escolar. La imagen familiar causó revuelo en redes.

La hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán logró reunirlos de nuevo

Miranda, la hija menor de la expareja, se convirtió en el motivo perfecto para que Gabriel Soto y Geraldine Bazán reaparecieran juntos en un evento público. La graduación de primaria de la pequeña, celebrada en un prestigioso colegio de la Ciudad de México, los volvió a reunir y las imágenes del emotivo encuentro no tardaron en viralizarse.

Miranda logró reunir a sus famosos padres en un emotivo evento escolar en CDMX. Instagram

Se trata de la primera ocasión en que los actores comparten un acto familiar desde la primera comunión de Miranda, celebrada el 8 de junio de 2024.

El mensaje de los padres de Miranda que sorprendió a los seguidores

A través de su cuenta de Instagram, Geraldine Bazán dedicó un emotivo mensaje a su hija: “Mi mosquetera chiquita… Hoy cierras un capítulo y abres mil más, igual de increíbles y llenos de magia. Estamos profundamente orgullosos de ti”, escribió la actriz junto a varias fotografías familiares.

Por su parte, Gabriel Soto compartió en redes: “Estamos sumamente orgullosos de ti hijita Miranda. Nada me da más alegría, felicidad y motivación ver como empiezas a cumplir tus sueños”, publicó el actor junto a imágenes de la celebración.

Soto y Bazán: una relación marcada por la distancia y la polémica

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se separaron hace siete años, tras una presunta infidelidad del actor con Irina Baeva.

Desde entonces, sus apariciones conjuntas han sido contadas y siempre relacionadas con momentos importantes de sus hijas.

¿Fue la tercera en discordia? Geraldine Bazán aclara su pasado con Gabriel Soto

desmentir de manera categórica los rumores hace pocas semanas para desmentir de manera categórica los rumores que la señalan como la supuesta tercera en discordia entre Gabriel Soto y Martha Julia.

A través de un live en Instagram, la actriz enfrentó las especulaciones que resurgieron tras la separación de Soto e Irina Baeva. “A quien pueda interesar, con respecto a notas sin fundamento. No me quedo callada, no otorgo”, escribió en su publicación, dejando claro su hartazgo ante las versiones que la involucran en una historia de hace más de dos décadas.