Se filtran fotos de Madonna antes de ser hospitalizada e intubada de emergencia

Así fueron las últimas horas de Madonna antes de ser llevada de emergencia a un hospital.

Hace unos días te informamos puntualmente que Madonna fue hospitalizada e intubada de emergencia, debido a que fue encontrada inconsciente a causa de una infección bacteriana grave, pero afortunadamente la Reina del pop sólo pasó una noche en terapia intensiva después de haber sido extubada.

A su vez, Guy Oseary, mánager y representante de la famosa cantante estadounidense, confirmó que Madonna, tras estar varios días hospitalizada, se recupera en casa recibiendo el cariño y la atención de sus hijos Lourdes (Lola), Rocco, David, Mercy y las gemelas Estere y Stella.

Ignoró los síntomas de fiebre que tenía

Madonna iba acompañada de su asistente y una de sus bailarinas a tan sólo unas horas antes de que se sintiera mal. En las fotos se le ve tranquila, vistiendo tenis, gorra y lentes oscuros.

Fuentes cercanas al medio estadounidense TMZ informaron que la Reina del pop estuvo “luchando contra una fiebre baja durante un mes”, pero no le dio importancia, no se atendió a tiempo y continuó con los ensayos de la gira The Celebration Tour, que todo parece indicar que será pospuesta, hasta que fue inevitable llevarla a un hospital.

Hace unos momentos, salieron a la luz unas imágenes en las que se ve a Madonna recorriendo las calles de Nueva York un día antes de ser hospitalizada. A sus 64 años, la cantante fue captada visitando una exhibición de moda con amigos, de la nueva colección de Karl Lagerfeld en el Museo Metropolitano de Manhattan.

Días después de su hospitalización, Madonna fue llevada a su casa en una ambulancia privada, donde ya la esperaba su familia que se asustó mucho y temieron lo peor.

Fans de Madonna Louise Ciccone en todo mundo y en nuestro país rezan por su pronta recuperación, para poder verla en su The Celebration Tour; al momento, en México tiene pactadas presentaciones el 25, 27 y 28 de enero de 2024.