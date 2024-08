¡Se animó! Así le declaró Gomita su amor a Agustín Fernández en LCDLFM

El que persevera, alcanza. O al menos eso es lo que dice un dicho popular, mismo que parece, Gomita ha estado implementando como su filosofía en la misión que encabeza para lograr conquistar a Agustín Fernández, su compañero en La Casa de los Famosos México, por el que ha admitido, siente una gran atracción.

Antes de que terminen sus noches a sola en la suite del líder, habitación al que la comediante invitó especialmente al modelo, Aracely Ordaz quiso arriesgarse a hablar de sus sentimientos. Como era de esperarse, este momento causó gran revuelo entre los seguidores del reality y nosotros te contamos cómo se fue esta romántica declaración.

Gomita no pudo más y le confesó a Agustín que está ‘enamorada’ de él

En su último día como habitantes de la suite del líder, donde por cuatro noches consecutivas durmieron juntos, Gomita aprovechó para hacerle saber a Agustín Fernández que despierta en ella sentimientos que van más allá de lo físico. Y es que aunque ya era sabido por todos que se sentía atraída por el modelo, hasta ahora fue que confesó, parece estar evolucionando en algo más.

“Yo siento cositas contigo. No sé, se siente bonito que te guste alguien”, expresó la comediante, poco antes de que los dos se dispusieran a dormir para empezar con todas las energías un día más dentro de LCDLFM.

Internautas aseguran que Gomita sí está enamorada de Agustín Instagram

Sin embargo, Gomita no recibió la respuesta que hubiera esperado, ya que su compañero se limitó a hacerle un gesto con el brazo y procuró a toda costa cambiar el tema, evidenciando así que este sentimiento no es recíproco, o de momento no lo es. Cabe mencionar que ya existían señales de que Agustín Fernández no tiene ningún tipo de interés romántico en Aracely, pues en diversas ocasiones se ha mostrado indiferente ante sus coqueteos, además de que en una de las fiestas organizadas para todos los habitantes, la rechazó directamente, al negarse cuando ella quiso darle un beso.