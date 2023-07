¡Teme por su vida! Santa Fe Klan revela cómo se protege de las malas vibras

Santa Fe Klan goza de una gran popularidad en el mundo del rap y el trap. Su talento, incluso, le ha llevado a incursionar en otros géneros como los corridos tumbados; sin embargo, su figura no ha estado exenta de polémicas debido a los temas que trata en sus canciones.

Drogas , violencia y la vida en pandilla son algunas de las temáticas que se pueden escuchar en los trabajos de Santa Fe Klan, y aunque el cantante cuenta con un nutrido grupo de fans, también las críticas hacia él son inevitables; es así que en entrevista, el rapero de apenas 23 años se sinceró al revelar que sí teme por su vida, pero también se mostró agradecido con sus fans, quienes no dejan de expresarle su apoyo.

SANTA FE KLAN REVELA QUE TEME POR SU VIDA; PRESUME AMULETOS

En una entrevista para Telemundo, Santa Fe Klan aceptó que teme por su vida por varias razones; sin embargo, siempre trae consigo protecciones que le dan sus propios seguidores como muestra de agradecimiento por su preocupación.

La plática, ofrecida en el marco de la gira “Todo o nada” que Santa Fe Klan ofrece por diversos puntos de Estados Unidos, abordó diversos temas, entre ellos sus duros inicios y su inspiración; sin embargo, uno de los más importantes fue cuando el exitoso rapero aceptó que sí hay personas que desean dañarlo, pero él se protege.

En cierta parte de la entrevista, Santa Fe Klan recordó sus inicios en Guanajuato. “No podía salir yo al Centro, me querían tumbar siempre todos los barrios, no podía salir, me la tenía que pasar siempre en mi casa”.

El rapero aceptó, de igual manera, que aunque esa etapa ya pasó, sigue sintiendo miedo, aunque asegura que “nunca he hecho nada malo, y por eso a veces nomás le pido a Dios que me cuide, y como sea pues siempre hay más gente que es la que me quiere que la que nos envidia”.