¡Eso es todo! Conoce la lujosa vida del famoso cantante Santa Fe Klan

¿A quién no le suena el nombre de Santa Fe Klan ? Si bien es cierto que el joven de 23 años ha sabido abrirse camino en el mundo de la música gracias a sus composiciones de rap que ha sabido combinar con la cumbia y los corridos tumbados, también es verdad que la carrera del rapero no ha estado apartada de la polémica, ¡y vaya que ha protagonizado varias!

Sin embargo, una de las más recientes tuvo que ver con la modelo Karely Ruiz, y es que ambos colaboraron en un videoclip cuyas imágenes se viralizaron en Twitter dejando muy poco a la imaginación de quienes las vieron. En los videos, se les vio compartiendo un beso muy apasionado que originó toda clase de comentarios.

Como ves, a Santa Fe Klan no le falta la popularidad y goza de ingresos muy altos, por lo que no es de extrañarse que de vez en cuando se dé algún “gustito” no de miles, sino de millones de pesos. Aquí te presentamos algunos.

Santa Fe Klan llena todos los recintos a los que se presenta.

INSTAGRAM/santa_fe_klan_473

SANTA FE KLAN Y SUS EXCÉNTRICOS LUJOS

Una de las pasiones más grandes de Santa Fe Klan son los autos, pero no cualquier modelo: entre sus posesiones, él puede presumir de un un Pontiac Silver Streak de 1949, así como un Chevrolet Corvette Grand Sport que vale más de dos millones de pesos.

La ropa es otra de las debilidades del rapero, pues en redes muestra su gran afición por las prendas oversized y tumbadas; pocas veces lo verás repitiendo algún modelo; por otra parte, él tiene su propia marca personal de ropa (“Santa Suerte”) con prendas cuyo costo va de los 350 a los 600 pesos.

Parte del outfit de Santa Fe Klan es conformado por jerseys de diversos deportes como el basquetbol y el futbol americano, gorras, tenis anchos y vistosas cadenas de reconocidas marcas que cuestan varios miles de pesos.

Los viajes y las fiestas lujosas, con todo tipo de sustancias psicoactivas y alcohol, también forman parte de la vida del rapero, quien no duda en compartir en Instagram un poco de lo que vive en su día a día.

¿CUÁNTO GANA SANTA FE KLAN?

De acuerdo con el sitio youtubers.me , el canal oficial de YouTube de Santa Fe Klan tiene más de cuatro billones de reproducciones, lo que le dejaría unos ingresos aproximados de cuatro millones de pesos mexicanos.

Independientemente de sus ganancias, Santa Fe Klan no ha dejado de tener gestos de humildad con sus fans, los cuales son viralizados en redes sociales de vez en cuando.