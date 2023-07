Santa Fe Klan dejaría las drogas por una poderosa razón; conócela

Santa Fe Klan nunca ha negado su relación con las drogas, e incluso aceptó que consume mariguana desde que tenía 12 años; no obstante, durante una entrevista se sinceró y declaró que, ahora que es padre, estaría dispuesto a cambiar su estilo de vida.

Es importante recordar que Luka, el hijo de Santa Fe Klan, acaba de cumplir su primer año de edad el pasado 30 de junio y ha sido tema de inspiración para una canción que lleva su mismo nombre, “Luka”.

Aunque Maya Nazor y el rapero se separaron por cuestiones personales, ambos celebraron el cumpleaños del pequeño con una fiesta cuyas imágenes pronto se viralizaron en redes. Ambos se niegan a compartir el rostro del niño para protegerlo del “hate”, aunque en varias ocasiones han dicho que, tal vez en un futuro, mostrarán su cara.

Santa Fe Klan aceptó que la llegada de Luka ha cambiado su vida.

INSTAGRAM/santa_fe_klan_473

SANTA FE KLAN DEJARÍA LAS DROGAS POR SU HIJO

Fue en una plática con Telemundo que Santa Fe Klan reconoció que nunca había pensado en hacer cambios drásticos en su vida hasta que nació el pequeño Luka, y dejar las drogas se encontraría entre esos propósitos.

“Nunca había sentido un motivo para dejar de hacerlo (consumir mariguana). No digo que lo voy a dejar de hacer, o que estoy en contra de quienes lo hacen, pero ya mínimo voy a dejarlo para que los niños no me vean fumar”, comentó el joven rapero al ser cuestionado sobre el tema.

De igual manera, Santa Fe Klan dejó entrever un poco más de su vida personal y comentó que él no se pone a grabar cuando está con su hijo, esto para que la gente ya no piense que no quiere estar con él.

“Es la única persona que se metió en mi cabeza y por él hago las cosas como las estoy haciendo. Yo quería alguien, un niño para ver si me acompaña en este camino”, aseguró, dejando en claro que está dispuesto a realizar cambios importantes por el bien del pequeño Luka.