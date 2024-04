Sandra Itzel rompe en llanto y denuncia a Adrián Di Monte por acoso: “Tengo mucho miedo, él tiene arma de fuego” ¡VIDEO!

¡Llorando y con la voz quebrada! La actriz Sandra Itzel realizó un controversial live en su cuenta de Instagram para hablar de los “acosos” que vive por parte de su ex pareja, Adrián Di Monte, con quien está en proceso de divorcio.

Sandra y Adrián mantuvieron un romance de diez años que terminó en el 2021 y desde entonces enfrentan una batalla legal por el divorcio salpicada por señalamientos y acusaciones de parte y parte.

Hoy 15 de abril, alrededor de las 11;00am, el señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte irrumpió en mi propiedad engañando al personal de seguridad y aprovechando un fallo en el sistema de huellas y sí tengo miedo por mi vida y mi seguridad.

Sandra Itzel, integrante de MasterChef Celebrity 2024, mostró evidencias de cómo Adrián fue a su departamento.

“Hay cámaras del edificio, hay cámaras que puse en lugares estratégicos por protección en el que se le ve al señor (Adrián) entrar de la manera más cínica a mi edificio y todo ocurre mientras yo estaba trabajando que es lo a lo único a que me dedico desde a los 4 años. Es mi expareja con la que tengo una demanda en divorcio que está en proceso”, comienza diciendo.

Sandra señaló que el actor siempre trae consigo una arma de fuego y que por eso tiene pánico.

“Tengo miedo porque ya han pasado muchos sucesos en los que me he visto acosada y que no he dicho para no hacer esto más grande y llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio”, dijo.

Sandra Itzel en reiteradas ocasiones ha manifestado publico su testimonio en el que señala ser víctima de acosos y violencia por parte del actor. “Me reuní con mis abogados porque tomaremos acción”, comentó.

Denunció que Adrián sigue ejerciendo “la violencia que cometió contra ella en diez años de relación”. Contó que él suele comer en restaurantes que están debajo de su edificio y hasta va de paseo al pueblo donde vive su familia en Hidalgo.

“Lo responsabilizo por todo lo que me pueda llegar a pasar. Si es capaz de meterse a mi propiedad privada, qué será capaz de llegar a hacer si me lo encuentro en la calle. Hago este video por todas las mujeres que se sienten acosadas por sus violentadores”, expresó.