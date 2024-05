Sandra Itzel hace alarmante denuncia: “¡Recibo amenazas terroríficas!”

El “infierno” está terminando para Sandra Itzel, pues la artista acudió la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia en el área de juzgados familiares para firmar la ratificación de la demanda de divorcio que ella presentó contra Adrián Di Monte, el hombre que según argumenta ella, la hizo vivir una pesadilla mientras compartieron la misma casa. La actriz y cantante asegura a TVyNovelas que esta lamentable situación no le permitió disfrutar a plenitud su participación en MasterChef Celebrity, programa de TV Azteca en el que resultó eliminada hace ya unos cuantos días.

“El proyecto llegó en un momento muy difícil de mi vida personal, sin embargo, mientras yo estaba en competencia, todo estaba muy tranquilo, ya simplemente se estaba esperando la notificación, ya sea la de él o la mía, del divorcio incausado, que no requiere de firmas, pero él irrumpió en mi domicilio, hizo allanamiento de morada, y se empató con mi salida del programa, sin embargo, me dejó muchísimo aprendizaje”, asegura la intérprete.

Para ella, “ha sido un proceso bastante difícil, yo estaba viviendo completamente tranquila, me estaba dedicando a mis proyectos, a mi música, pero explota esto, el señor entra ilegalmente a dejar una notificación, que es legal, pero el procedimiento de notificación no fue legal, nunca se identificó, nunca identificó a la funcionaria pública, entonces ha salido a difamarme”.

Las declaraciones que el actor, con quien sigue casada, ofreció en nuestra revista le crearon cierto malestar a Sandra, pues ella dice que carecen de fundamentos.

“Precisamente, en TVyNovelas, él declaró que yo repudio a las lesbianas, me ha llamado drogadicta, alcohólica, ha hecho todo lo posible para dañar mi imagen porque no tiene otra forma de defenderse más que saliendo a decir mentiras y difamando a la mujer que le regaló 10 años de su vida. Lo que él dice habla más de él que de mí, así de sencillo. Para empezar, me parece inaudito que se refiera con esa palabra a las mujeres gay, pues unas de mis grandes amigas es una pareja Lgbt que quiero muchísimo, entonces, cuando se habla se tiene que hablar con la verdad, pero el señor sólo ha salido a decir mentiras”.

Adrián Di Monte acepta que su relación con Sandra Itzel terminó por su inmadurez Instagram

Decepcionada, Itzel prosigue: “Lamentablemente, las víctimas de violencia somos las últimas personas en denunciar porque vivimos con miedo a las represalias, con miedo a muchas cosas, porque no entendemos qué estamos viviendo, no

entendemos el proceso y en mi caso, mi forma de poder desahogar todos estos sentimientos que no entendía fue a través de mis ‘En vivo’, que fue como lo compartí, eso no significa que yo no vaya a tomar acciones, pues ya la cereza del pastel fue denunciarme a mí por violencia familiar, eso no significa que proceda, para que proceda se requieren muchas pruebas y otros elementos que él no tiene. Ahora yo me tengo que defender y era lo que yo no quería porque no terminaría en algo bueno para el señor. Lo único que te puedo decir es que las decisiones que llegue a tomar con mis abogados no se tratan de buscar un culpable, sino más bien de hacer justicia y de que la verdad salga a la luz”.

En esta batalla legal, su único deseo para las mujeres “es justicia, en un país donde los feminicidios han crecido de una manera exponencial, un país donde necesitas aparecer medio muerta para que te hagan caso, entonces creo que es importante mostrar un mensaje de esperanza, invitándolas a que no se queden en esos lugares, a que denuncien a sus agresores. Siento que las mujeres somos seres de mucho amor, de mucho corazón, y no tomamos acciones, precisamente, por eso, pero nuestro deber como ciudadanas es tomar acción, y esto no se trata de una cuestión de género, se trata de que la violencia no debe ser permitida bajo ninguna circunstancia ante ninguna persona y ante ningún ser vivo. O sea, es algo muy sencillo, entonces, en esas estoy, llevándolo tranquilo, porque es un proceso desgastante que requiere de mucha serenidad, de mucha sabiduría y fortaleza”.

“JAMÁS HE INCITADO AL ODIO”

Aunque Adrián Di Monte afirmó que siente miedo por las acciones de Sandra y su entorno, la artista nos confesó que la que ha recibido amenazas es ella. “Jamás en la vida he incitado al odio, yo no controlo lo que el público diga, yo he compartido la violencia que sufrí y la gente tiene la libertad de decirle cosas o lo que sea, pero a veces es gente que yo no conozco. Estamos en un país con libertad de expresión, la gente puede decir lo que quiera, ahora, que muestre pruebas de que yo, personalmente, les escribí a ciertas personas. Yo sí tengo pruebas de que tanto él como su pareja me han atacado familiares de ellos, gente cercana de ambos, yo te puedo decir, y esto no lo había compartido, pero he recibido amenazas terroríficas por parte de una de las mejores amigas de su pareja, audios, acoso, llamadas, videollamadas en plena madrugada, insultos masivos”.

“Los insultos que él pueda haber recibido son de gente que ha visto el caso y que va a comentarle, de fans, pero no son personas cercanas a mi familia o a mi círculo de amistades. Nunca he incitado al odio, en cambio él sí, son amenazas de todo tipo, audios fuertes, insultos muy hirientes, muy horribles, que me han lastimado porque es una persona que no lo esperaba y que ni siquiera sabía que era su amiga, sin embargo no he dicho nada, lo he mantenido al margen, ni pienso revelar la identidad de esta persona, lo que sí te digo es que estoy ignorando los comentarios, porque a diferencia del señor, yo no salgo a llorar por lo que vivo, simplemente he salido a defenderme de sus difamaciones porque son diarias,

constantes, cada vez más graves”.