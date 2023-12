Rosita Pelayo tenía cero pesos en su cuenta y clamaba chamba: “Pido trabajo y no me dan” dijo antes de morir

A Rosita Pelayo se le nubló la mente cuando el pasado junio le diagnosticaron cáncer de colon. La actriz relató a TVyNovelas, en agosto, que se le vino el mundo abajo porque no contaba con los recursos para hacerle frente a la enfermedad, ya que la vía más rápida de aplacarla era a través del sistema privado.

En aquella ocasión, cuatro meses antes de su muerte, la artista contó a detalle cómo le afectó la tumoración, cómo se sentía anímicamente y qué ocurría con la inversión que hiciera en el negocio teatral de su colega, Alberto Estrella.

¿Tú ya te sentías mal?

No tuve malestares, sólo que esos tumores no se sienten, entonces yo me empecé a darme cuenta porque sangraba, eso me llamó la atención, me preocupé, hasta que mi reumatólogo me mandó con este doctor y fue quien me dijo que debía hacerme la colonoscopia, eso fue en junio. El doctor dice que la operación debe ser lo más pronto posible porque ahorita el tumor está encapsulado, no se ha expandido a ningún órgano, o sea, no ha hecho metástasis y está fabuloso, por eso quiero que me operen y me saquen la bola esa, quiero vivir.

¿Te hablaron de quimioterapias?

El doctor me dijo que hasta ahorita no ameritaba quimioterapia, que después de la cirugía él me diría si sería necesario o no. No me puso tratamiento, lo que dice es que es urgente operarme.

Emocionalmente, ¿cómo manejaste el diagnóstico?

Hasta ahorita estoy bien, me siento fuerte, el día que el doctor me dijo que era cáncer, salí bien del consultorio, al otro día sí eché la lágrima, aunque sí me sentía muy fuerte.

Frente a este panorama, ¿se llega a pensar en la muerte?

Claro. Pero creo que lo peor es pensar en lo dolorosa que puede ser la muerte. Entonces no he querido pensar en eso, no tengo ganas. Yo sólo pienso en

operarme, en salir adelante y en que todo salga bien, no me quiero morir. A lo único que le tengo terror es la recuperación porque como es en la parte baja del

estómago, donde me van a poner una madriza, tengo miedito, pero ya operada uno aguanta.

Es que al final, en la vida, lo que uno menos quiere es sufrir…

Exactamente, sólo quiero que la recuperación suceda de la mejor manera.

¿Cuentas con una red de apoyo afectivo que te respalde en estos momentos?

¡No! Es que yo no tengo gran familia, después que se fue mi mamá me quedé sin nadie. Tengo es a una tía que ya está muy enfermita, muy viejita, y otra que tiene

tres hijos, pero casi no nos vemos porque vive lejos. Entonces no tengo familiares como para reunirnos los domingos a comer y esas cosas.

Una vez recuperada, ¿volvería a tocar puertas para trabajar?

Por supuesto. Yo lo que pido es trabajo, por eso me quedé sin dinero, yo nunca he pedido que me regalen nada, lo único que he pedido es que me den trabajo. Sé

que tengo artritis reumatoide, me ven en una silla de ruedas, pero a la hora del trabajo, puedo caminar un poquito, puedo pararme, claro, se me ven las manos

chuecas, pero igual no me las toman. Puedo actuar, conducir, leer el pronter, puedo ser juez de danza en un reality porque fui bailarina de danza por mucho tiempo, en fin, puedo hacer cosas diferentes, pero no me han querido ver.

¿Desde cuándo no trabajas?

Yo creo que desde el 2018, luego estuve haciendo mi monólogo que se llama ¿Cómo darle sentido a tu vida?, ahí hablo de mi experiencia, de cómo fui cambiando con la enfermedad, porque hubo un momento en el que me enojé tanto que dejé de sonreir, entonces un día dije: ‘Te queda de dos, Pelayo, o te quedas en tu cama viendo para el techo y enojada, o tratas de moverte y salir adelante’, eso ocurrió cuando empezó la pandemia, me fui a la calle cuando la gente estaba encerrada.

Con respecto al negocio que hiciste en el Círculo Teatral, ¿qué ha pasado?, porque Alberto Estrella dice que él no tiene nada que ver con eso y que la inversión la hiciste con una compañía externa…

El negocio lo hice con una amiga, Patricia Villafuerte, que es socia también de Alberto, entonces con quien he tratado todo es con esta mujer. Yo me leí el contrato, pero no recuerdo punto por punto. Sólo sé que invertí hace dos años, por eso yo pensaba que en julio podía retirarme de la sociedad y solicitar mi dinero. Entonces le pedí esos recursos a mi amiga, ella me dijo que iba a ver la manera de ayudarme.

¿Tus ahorros se los entregaste a Patricia?

Sí, es que ella tiene una financiera y yo metí dinero ahí. Luego ella sacó ese dinero para invertirlo en el Círculo Teatral.

¿Para la cafetería?

No, fue para todo. Eso no lo entiendo porque realmente se levantó una estructura con unos tubos metálicos y ahí se construyó la cafetería y el teatro, todo junto.

¿Has escuchado lo que dijo Alberto?

Sí, lo escuché en una entrevista tan seguro, diciendo que es en enero de 2024 que puedo retirarme de la sociedad, entonces pensé que la estaba regando. Por eso le pedí dinero a Patricia prestado, aunque sea unos 200 mil, pero así quedó el asunto. Yo ahora siento feo porque no quiero que ellos se enojen conmigo.

Ahorita, ¿cómo haces con los gastos básicos de tu casa, con la comida, los servicios?

Como puedo, porque la cuenta la tengo en cero pesos. Hay veces que amigos me prestan dinero, otras veces me regalan. Ellos me han ayudado a sobrevivir desde

diciembre del año pasado. Porque tengo todo ese tiempo sin trabajar, es que yo he ido a pedir trabajo, pero no me dan. Imagínate el alivio que sería para mí

recibir una cantidad quincenal o mensual, con eso le hago.

Tu padre, Luis Manuel Pelayo, ¿no te dejó alguna propiedad o un fideicomiso?

Recuerda que a mi padre lo dejaron sin trabajo, luego, el dinero que dejó no duró para siempre. Se gastó entre las cosas de mi mamá y las mías. Yo soy una sola hija y no hubo herencia, es que así uno tenga los millones de millones, igual se van a acabar